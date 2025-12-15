"Ростелеком" подключил к интернету еще 34 малых села Алтайского края в 2025 году

Для этих целей оператор проложил 255 км оптоволокна

Александровский УЦН / Фото: "Ростелеком"

В 2025 году "Ростелеком" по федеральной программе Минцифры "Устранение цифрового неравенства 2.0" обеспечил мобильной связью и интернетом еще 34 населенных пункта Алтайского края. Совместно с оператором Т2 компания запустила новые базовые станции.

Новые линии и первые станции "Булат"

С мая по ноябрь оператор проложил 255 км волоконно-оптических линий – часть кабеля уложили в грунт, часть провели воздушным способом. Самые протяженные маршруты связи появились в поселке Раздольном Каменского района (39 км), селах Ленское Панкрушихинского района (25 км) и Поломошное Поспелихинского района (21 км).

В этом году в крае заработали первые базовые станции "Булат". Они функционируют на российском программном обеспечении, которое разрабатывает компания ООО "НТР".

«С момента запуска программы в 2021 году за включение в нее населенных пунктов проголосовали 79 тысяч сельских жителей края. Сегодня голосовая связь и беспроводной интернет формата 4G/LTE* действуют в 201 селе и поселке и доступны для более чем 50 тысяч жителей», – сказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

И уточнил, что возможность использования цифровых сервисов повышает комфорт проживания, способствует развитию местного бизнеса, улучшает коммуникации в решении бытовых вопросов и сохранении культурных традиций.

Установка оборудования / Фото: "Ростелеком"

Качество связи

В этом году населенные пункты находились преимущественно в степной и равнинной местности, что позволило обойтись без сложных технических решений, отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

«Строительство оптоволоконных линий и монтаж оборудования занимали в среднем две-три недели. Проведенные измерения показали, что уровень сигнала и скорость передачи данных на установленных станциях соответствуют и даже превышают параметры по государственному контракту», – пояснил Сергей Лавренюк.

Небольшие села с численностью от 100 до 1000 жителей попадают в программу по итогам народного голосования на портале "Госуслуги". Там же можно узнать статус конкретного населенного пункта – есть ли уже доступ к интернету или когда его подключат. За включение в программу на 2025 год проголосовала 21 тысяча человек. Больше всего голосов получили Хомутино Целинного района, Красноaрмейский Немецкого национального района и Ананьевка Кулундинского района.

В 2024 году жители 167 населенных пунктов Алтайского края, где работают базовые станции по проекту УЦН, наговорили 78 млн минут и использовали более 9 петабайт мобильного трафика. Самым "общительным" стало село Борисово Залесовского округа – там голосовой трафик превысил полтора миллиона минут. Лидером по объему мобильных данных стал Урожайный Павловского района – 179 Тб.*4G/LTE ("4Джи/ЭлТиИ")

