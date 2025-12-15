Какие кадровые изменения произошли в правительстве Алтайского края в 2025 году?

Например, Иван Нифонтов сложил полномочия министра спорта нашего региона, чтобы перейти в правительство Ставропольского края

В 2025 году в правительстве Алтайского края произошло немало кадровых перестановок, многие руководители и заместители ушли в отставку, пишет "Атмосфера".

1. Бывший руководитель ГУ МВД по краю Андрей Подолян в январе стал министром транспорта региона. Полицейское управление он возглавлял с 2018 по 2024 год.

2. В том же месяце Оксана Кудинова ушла с поста замминистра соцзащиты края, начальника управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности. Позже ее назначили на должность замминистра физической культуры и спорта Ставропольского края.

3. Также в январе полномочия сложил глава управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев. На его место назначен его зам – Александр Барышников.

4. В феврале по собственному желанию ушел с должности начальника департамента администрации губернатора и правительства края по взаимодействию с федеральными органами госвласти Игорь Федоров. В марте начальницей департамента стала Елена Жалыбина, которая при экс-главе региона Александре Карлине была консультантом департамента администрации губернатора и правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и секретарем антинаркотической комиссии региона.

5. В том же месяце покинула пост замначальника управления имущественных отношений по краю Наталья Гончикова. Она более двух лет курировала отдел государственной кадастровой оценки и юридический отдел.

6. В апреле Екатерина Четошникова ушла по личным обстоятельствам с должности начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Осенью начальником управления стала Ирина Рыбина, которая с 2023 года была председателем совета Алтайского отделения "Движения Первых".

7. Также весной Антон Слободчиков покинул пост начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Он собирался перейти на новую работу. Вместо него обязанности начальника стала выполнять его зам Елена Абдулаева, которую позже официально назначили руководителем ведомства.

8. В мае Алексей Аленников стал руководителем управления имущественных отношений. С 2021 года он был заместителем начальника управления, а с декабря 2024-го исполнял обязанности руководителя.

9. В первый месяц лета Иван Нифонтов сложил полномочия министра спорта края. Его бывший заместитель Сергей Шиллер был назначен временно исполняющим обязанности. Вскоре стало известно, что Нифонтов стал заместителем председателя правительства и министра физкультуры и спорта Ставропольского края, но вскоре министерского портфеля он лишился, перейдя на должность председателя правительства региона.

10. Также в июне свой пост, который занимал с 2022 года, покинул руководитель регионального департамента по вопросам внутренней политики Николай Губерт. Врио был назначен Андрей Некрасов.

11. Главный архитектор края Виктор Четошников в июне оставил должность в связи с достижением предельного возраста пребывания на гражданской службе – ему исполнилось 70 лет. Временно исполнять его обязанности стала Елена Грецова, бывший заместитель Четошникова.

12. Замминистра транспорта региона Александр Мошкин в августе ушел с поста, который занимал с 2022 года.

13. В августе начальник отдела по взаимодействию со СМИ управления по связям с общественностью и информационному обеспечению аппарата АКЗС Дмитрий Черских возглавил пресс-службу Барнаульской гордумы. Экс-руководитель пресс-службы БГД Наталья Архипова вернулась в краевой исполком, где раньше уже работала. В октябре начальником отдела по взаимодействию со СМИ в АКЗС стала Ольга Васько.