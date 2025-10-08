Александр Гордон назвал Аллу Пугачеву "главной мафиозницей эстрады"
08 октября 2025, 22:30, ИА Амител
Телеведущий и режиссер Александр Гордон позволил себе резкие высказывания в адрес Аллы Пугачевой. В беседе с журналом StarHit он охарактеризовал Примадонну как "главную мафиозницу нашей эстрады".
Отвечая на вопрос о масштабе личности певицы, Гордон отреагировал с иронией:
«Пугачева? Масштаб персоны? Главная мафиозница нашей эстрады? Да ну».
Он также подчеркнул, что ее персона не вызывает у него интереса уже около 35 лет.
Эти комментарии прозвучали в связи с недавним нашумевшим интервью самой Пугачевой, в котором она рассказала о многом, от карьеры коллег до эмиграции. Гордон заявил, что эта беседа также прошла мимо его внимания.
В том же интервью ведущий затронул тему слухов, которые периодически возникают вокруг его имени. По его словам, ситуация иногда доходит до абсурда: ему однажды пришлось лично звонить в Америку, чтобы убедить пожилого отчима в том, что он жив.
23:01:53 08-10-2025
Фамилия у персонажа с перепутаными буквами
00:26:02 09-10-2025
а это что за крендель?
07:55:33 09-10-2025
юрий (00:26:02 09-10-2025) а это что за крендель?... Это старая баблоедка, которая считает себя почему-то "певицей" и которую гоблины считают почему-то "примадонной"...
10:05:24 09-10-2025
Гость (07:55:33 09-10-2025) Это старая баблоедка, которая считает себя почему-то "певиц...
Гордон конечно старый баблоед и почему-то считает себя умным, но вроде не дошел до того, чтобы идентифицировать себя себя как певицу )))
10:07:11 09-10-2025
Гость (07:55:33 09-10-2025) Это старая баблоедка, которая считает себя почему-то "певиц...
Напомнить как президент называл ее примадонной?
10:41:45 09-10-2025
Гость (10:07:11 09-10-2025) Напомнить как президент называл ее примадонной?...
это он с иронией, на президент умеет делать лицо))
07:59:32 09-10-2025
Когда в Россию прилетал Элтон Джон, то Пугачева имела с ним долгую беседу...
И может совпадение такое, но сразу после этого она начала поиски того кого она лично будет опекать, с нетрадиционной ориентацией...
Поговаривают, что после той встречи, она стала теневым покровителем всех таких в России...
За что купил, за то и продаю.
08:51:48 09-10-2025
Абсолютно верно! Сколько судеб эта с.ка поломала
10:06:23 09-10-2025
Гость (08:51:48 09-10-2025) Абсолютно верно! Сколько судеб эта с.ка поломала...
Вас любимая женщина бросила, потому что вы не подарили ей миллион алых роз?
09:05:51 09-10-2025
Довольно точное определение.
09:06:31 09-10-2025
Знаете, все эти горе-пропагандисты, турбо-патриоты просто пиарятся на Пугачевой. Каждую неделю, из каждого утюга про нее. Ну раз она такая никто, так и не говори про нее, лысая голова!
09:55:38 09-10-2025
Внимательный из Б (09:06:31 09-10-2025) Знаете, все эти горе-пропагандисты, турбо-патриоты прос... А про гоблинов-то я был прав...
10:08:34 09-10-2025
Гость (09:55:38 09-10-2025) А про гоблинов-то я был прав...... Это Пучков, который))))?
10:01:42 09-10-2025
Пугачёва это же жена иностранного агента, шпиона и вредителя Максима Галкина?
Измена передаётся половым путём?
12:34:45 09-10-2025
Вчера показали, идет по Кипру вся костлявая, какая то кривая. алка, страну родную не предают..... Предательство - это самое поганое.....