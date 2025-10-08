Александр Гордон назвал Аллу Пугачеву "главной мафиозницей эстрады"

Он также подчеркнул, что ее персона не вызывает у него интереса уже около 35 лет

08 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Александр Гордон / Кадр из телепередачи "Закрытый показ"

Телеведущий и режиссер Александр Гордон позволил себе резкие высказывания в адрес Аллы Пугачевой. В беседе с журналом StarHit он охарактеризовал Примадонну как "главную мафиозницу нашей эстрады".

Отвечая на вопрос о масштабе личности певицы, Гордон отреагировал с иронией:

«Пугачева? Масштаб персоны? Главная мафиозница нашей эстрады? Да ну».

Он также подчеркнул, что ее персона не вызывает у него интереса уже около 35 лет.

Эти комментарии прозвучали в связи с недавним нашумевшим интервью самой Пугачевой, в котором она рассказала о многом, от карьеры коллег до эмиграции. Гордон заявил, что эта беседа также прошла мимо его внимания.

В том же интервью ведущий затронул тему слухов, которые периодически возникают вокруг его имени. По его словам, ситуация иногда доходит до абсурда: ему однажды пришлось лично звонить в Америку, чтобы убедить пожилого отчима в том, что он жив.