Алтайская клиника "Антуриум" проводит клиентские дни с популярным французским препаратом

Клиника эстетической медицины "Антуриум" приглашает ценителей красоты на "Клиентские дни с Novacutan". Это уникальный формат, созданный для тех, кто стремится к эталонным результатам в заботе о молодости и здоровье кожи. Мероприятие пройдет с 24 по 26 ноября 2025 года. Все гости получат скидку 20% на инновационную биоревитализацию, биорепарацию и контурную пластику*.

Все эти три дня эксперты клиники посвятят французскому препарату Novacutan ("Новокутан") – золотому стандарту в области биоревитализации, биорепарации и контурной пластики. Он не просто интенсивно увлажняет, а помогает запускать процессы глубокого клеточного обновления. Его главные задачи – мощный лифтинг-эффект, повышение плотности и эластичности кожи, коррекция морщин и стойкое улучшение цвета лица.

Премиальный сервис начинается с выбора лучших технологий и персонализированного подхода, поэтому в рамках мероприятия каждый гость получит:

персональную консультацию ведущих специалистов клиники;

возможность пройти процедуры биоревитализации, биорепарациии контурной пластики Novacutan по специальной цене.

Мероприятие пройдет в атмосфере камерного и доверительного общения, где все гости смогут задать вопросы и получить детальные рекомендации от экспертов "Антуриума".

Количество участников ограничено. Успейте забронировать место в комфортной обстановке клиники "Антуриум". Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3852) 557-557.

*Скидка предоставляется только на препарат Novacutan, консультативный прием оплачивается в соответствии с прейскурантом цен клиники. Предложение не суммируется с другими скидками и акциями. Подробности уточняйте по телефону: +7 (3852) 557-557.

Многопрофильная медицинская клиника "Антуриум"

Адрес: ул. Ползунова, 52а

Телефон: +7(3852) 557-557

Сайт

ООО КЭМ "Антуриум"

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста