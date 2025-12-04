Назван самый чистый город на планете

Рейтинг составлялся на основе отзывов горожан и туристов

04 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Город Краков / Фото: Julia Demaree Nikhinson / ТАСС

Город Краков, расположенный в Польше, был признан лидером среди 100 самых популярных туристических направлений по чистоте. Это звание город получил благодаря анализу более чем 70 000 онлайн-отзывов путешественников, в которых 98,5% упоминаний о чистоте Кракова были положительными, сообщают "Ведомости".

Помимо Кракова, в первую пятерку рейтинга вошли Шарджа (с аналогичным показателем в 98,5%), Сингапур (98%), Варшава (97,8%) и Доха (97,4%). Специалисты объясняют высокие позиции польских городов значительными вложениями в эффективное управление отходами и разнообразные программы по поддержанию чистоты, реализуемые при поддержке общественности.

В аутсайдерах оказался Будапешт, где почти в 40% отзывов, где затрагивалась тема чистоты, город был охарактеризован как загрязненный. Также в антирейтинг попали Рим (35,7%), Лас-Вегас (31,6%), Флоренция (29,6%) и Париж (28,2%). В исследовании подчеркивается, что поддержание чистоты и порядка является сложной задачей для многих городов с богатым историческим наследием и большим потоком туристов.