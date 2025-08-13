Алтайская компания Trade Line организует грузоперевозки под ключ в любую точку мира

И предлагает высокий сервис, включая таможенное оформление, страхование и доставку от двери до двери

Trade Line на "Дне сибирского поля – 2025" / Фото: Артур Байрамян

В начале августа завершилась одна из крупнейших алтайских агровыставок – "День сибирского поля – 2025", где транспортно-логистическая компания Trade Line* продемонстрировала возможности в организации эффективных грузоперевозок для ключевого сектора экономики – сельского хозяйства. Представители компании рассказали производителям и поставщикам, как могут надежно и быстро доставлять урожай, технику и сырье в любую точку мира, решая самые сложные логистические задачи.

Семь лет стабильности и индивидуального подхода

Уже семь лет Trade Line работает на рынке контейнерных перевозок. Компания специализируется на комплексной логистике под ключ, охватывая все виды сообщений: внутрироссийские, экспортные и импортные перевозки. Клиентам предлагают высокий уровень сервиса, полную сохранность грузов и строгое соблюдение согласованных сроков доставки.

«Ежемесячно мы отправляем более 300 контейнеров различного груза, каждая отправка имеет свое индивидуальное логистическое решение», – говорят в Trade Line.

Перечень перевозимых грузов широк:

сельскохозяйственная продукция;

наливные и опасные грузы (с соблюдением всех норм безопасности);

строительные материалы и древесина;

промышленное оборудование.

Главный принцип работы компании – индивидуальный подход.

«Мы обеспечим надежный логистический процесс от склада отправителя, оптимизируем маршрут с использованием преимуществ морского, железнодорожного, авиа- и автотранспорта, подберем оптимальное ценовое решение в максимально короткие сроки доставки», – подчеркивают в компании.

Для каждого клиента и партии груза здесь разрабатывают уникальный, наиболее выгодный маршрут, учитывающий все нюансы и требования.

Офисы компании Trade Line в Барнауле и Новосибирске / Фото: Артур Байрамян

Ключевые направления и сервис

Одно из наиболее востребованных и перспективных направлений работы Trade Line сегодня – организация импортных и экспортных перевозок в Китай. Доставка контейнеров в Поднебесную занимает от десяти суток. Не менее популярны направления в Турцию, Индию, Арабские Эмираты и Южную Корею. Однако доставить груз могут по всему миру.

Куда бы он ни направлялся, Trade Line берет на себя полный спектр услуг под ключ. Клиенты могут рассчитывать на круглосуточную поддержку менеджера на всем пути следования груза. Для партнеров компания предлагает дополнительные услуги, например, фасовку продукции или сырья на складах клиента, а также:

таможенное оформление (экспорт и импорт);

страхование груза;

экспедирование груза в портах;

организацию мультимодальных перевозок (комбинация морского, ж/д, авиа и автотранспорта);

доставку от двери до двери.

«Наши опытные специалисты помогут со всеми аспектами грузоперевозки, включая подготовку к транспортировке и нужных документов в соответствии с требованиями законодательства», – отмечают в Trade Line.

Клиентская поддержка

Для обеспечения максимального удобства клиентов у Trade Line есть офис в Барнауле по адресу Взлетная, 33, корпус 4. Также действует филиал в Новосибирске.

Компания сделала ставку и на онлайн-сервисы. Официальный сайт Trade Line доступен на трех языках: русском, английском и китайском. Это значительно упрощает взаимодействие для международных партнеров.

Через сайт клиент может:

оставить онлайн-заявку на перевозку;

рассчитать ставку доставки в любую доступную точку мира в среднем за один час, получив оперативное и точное коммерческое предложение.

Все услуги компания предоставляет на основе официального договора, что гарантирует прозрачность и защиту интересов сторон.

Транспортно-логистическая компания Trade Line

Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 33, к. 4, офис 9 (1 этаж БЦ "Глобус"​)

Изображение предоставлено компанией Trade Line

*Trade Line ("Трэйдлайн")

ООО " Трэйдлайн"; ИНН: 2221225574

