Алтайские парламентарии вносят изменения в федеральные законы

Они касаются пополнения регионального бюджета, поддержки НКО и участников СВО

14 июля 2025, 15:30, ИА Амител

Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова / Фото: amic.ru

Госдума приняла в первом чтении две законодательные инициативы, которые внесли Заксобрание Алтайского края и сенатор от региона, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Наталья Кувшинова. Это изменения в Кодекс об административных правонарушениях и федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Они направлены на совершенствование учета при администрировании доходов региональных бюджетов и призваны повысить их доходную базу, обеспечить прозрачность поступающих платежей.

Одобренные законопроекты подготовили по инициативе губернатора Виктора Томенко, управления юстиции и управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края в связи с необходимостью доработки действующего законодательства, сообщила Наталья Кувшинова.

"Это хороший пример анализа работы федерального закона "на земле" и его совершенствования на пользу наших регионов", – считает сенатор.

На пленарных заседаниях Госдумы инициативы представили вице-спикер АКЗС, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько и первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"Мы предложили направлять экземпляр постановления по делу об административном правонарушении администратору доходов бюджета. А проще говоря, уведомлять региональные органы власти о наложении административного штрафа мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в случае, когда протоколы по таким делам составлены федеральными органами, а средства поступают в региональный бюджет", – рассказал Денис Голобородько.

В полномочия региональных органов власти входит учет и контроль за правильностью, полнотой и своевременностью поступления платежей в бюджет.

"То есть полномочия есть, а информации о привлечении лиц к ответственности может и не быть, если должностные лица представили ее несвоевременно или вовсе не направили. Это плохо и для бюджета, потому что нет понимания о предстоящих поступлениях, и для жителей, ведь можно потерять информацию об уплате штрафа. Таких категорий дел не так много, к примеру, это оскорбления, побои, мелкое хулиганство, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Но конкретный порядок исполнения указанных полномочий необходимо урегулировать", – объяснил вице-спикер АКЗС.

В Госдуму также внесли поправки в федеральный закон "О некоммерческих организациях", соавтором которых стала Наталья Кувшинова. В случае принятия законопроекта НКО, помогающие участникам спецоперации и семьям бойцов, смогут получить дополнительную государственную поддержку.

"Для этого мы предложили включить в перечень видов деятельности НКО содействие в реабилитации и социально-трудовой адаптации участников спецоперации, помощь в профессиональной переподготовке, а также содействие в оказании психологической поддержки бойцам, их семьям, в том числе близким погибших", – рассказала Наталья Кувшинова.

С идеей дополнительно поддержать НКО выступал Молодежный парламент Алтайского края. Весной инициативу обсудили на совещании с представителями институтов гражданского общества, которое провел в Парламентском центре Алтайского края председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Инициатива стала законопроектом в результате большой совместной работы парламентариев.