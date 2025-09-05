Алтайские власти вмешались в ситуацию с полигоном ТКО, отказавшимся принимать мусор

Действиям руководства дадут всестороннюю отраслевую и правовую оценку

05 сентября 2025, 15:03, ИА Амител

Полигон возле Зудилово / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Руководство полигона твердых коммунальных отходов в селе Зудилово отказалось принимать машины регионального оператора "Экосоюз". Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, маршруты вывоза мусора оперативно перераспределяются.

Минстрой Алтайского края взял на контроль претензионный процесс регоператора к полигону. Сегодня в правительстве региона состоится заседание рабочей группы.

«Деятельность собственника полигона возле села Зудилово, прекратившего в одностороннем порядке работу с региональным оператором ООО "Экосоюз", получит всестороннюю отраслевую и правовую оценку», – подчеркнули в правительстве региона.

Причина отказа в приеме автомобилей с мусором пока неизвестна.