Алтайские власти вмешались в ситуацию с полигоном ТКО, отказавшимся принимать мусор
Действиям руководства дадут всестороннюю отраслевую и правовую оценку
05 сентября 2025, 15:03, ИА Амител
Руководство полигона твердых коммунальных отходов в селе Зудилово отказалось принимать машины регионального оператора "Экосоюз". Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, маршруты вывоза мусора оперативно перераспределяются.
Минстрой Алтайского края взял на контроль претензионный процесс регоператора к полигону. Сегодня в правительстве региона состоится заседание рабочей группы.
«Деятельность собственника полигона возле села Зудилово, прекратившего в одностороннем порядке работу с региональным оператором ООО "Экосоюз", получит всестороннюю отраслевую и правовую оценку», – подчеркнули в правительстве региона.
Причина отказа в приеме автомобилей с мусором пока неизвестна.
