Депутат Госдумы помог жительнице Затона получить 100 тысяч рублей на подключение газа

Женщина обратилась к парламентарию после безуспешных попыток добиться финансовой поддержки самостоятельно

10 февраля 2026, 16:20, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев добился выделения материальной помощи жительнице поселка Затон в Барнауле. Женщине компенсировали часть расходов на подключение газа — она получила 100 тысяч рублей после обращения парламентария в профильное ведомство.

Ранее жители поселка поднимали вопрос газификации, обратившись в общественную приемную депутата. После совместной работы газ в Затоне появился, однако многие пенсионеры и другие льготники не знали о возможности получить финансовую поддержку на покупку оборудования и подключение домов к сети.

Как сообщил Александр Терентьев в своем телеграм-канале, самостоятельные попытки женщины добиться помощи через местные органы власти результата не дали. Тогда депутат направил обращение в Министерство социальной защиты Алтайского края. После рассмотрения вопроса заявительнице выделили выплату, которая помогла компенсировать расходы на газификацию жилья.

Как ранее сообщал amic.ru, народный избранник уже помогал барнаульцам решить коммунальную проблему. Жильцы дома на улице Новосибирской несколько лет переплачивали за электричество из-за отсутствия общедомового прибора учета. Начисления проводили по счетчику, установленному за пределами участка и учитывавшему потребление сразу нескольких объектов. После вмешательства депутата ситуацию удалось изменить и остановить необоснованные начисления.