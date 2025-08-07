Алтайский "Е-шкаф" изготавливает электрощиты и автоматизирует производства под ключ

На "Дне поля" компания рассказала, как наладить и оптимизировать работу ферм и заводов

Электрощит и мастер / Фото агентства HICLICK

На агровыставке "День сибирского поля – 2025" собрались все, кто движет агропромышленность вперед: производители сельхозтехники, поставщики удобрений, семян, фермеры и представители хозяйств. Но особое внимание привлекла алтайская электротехническая компания "Е-шкаф", которая не просто присутствует в этой цепочке, а тонко и точно соединяет ее звенья в единую, слаженную систему.

Полный цикл на своих мощностях

База "Е-шкаф" – производственная площадка площадью 800 м². Она оснащена специализированными станками и оборудованием, где проектируют и собирают каждый шкаф, а затем проверяют его под нагрузками и выдают заключение, что шкаф прошел испытания. Дальше – аккуратная упаковка и отгрузка.

Также компания занимается написанием и разработкой программного обеспечения для промышленных контроллеров и SCADA* систем, берет на себя электромонтаж: приезжает на объект, устанавливает, подключает, проводит пусконаладочные работы и обучает персонал работе с оборудованием.

«"Е-шкаф"– это мощная команда специалистов с опытом работы более десяти лет, которые постоянно обучаются и доказывают свою квалификацию на практике», – сказал amic.ru генеральный директор компании Владимир Шатохин.

Владимир Шатохин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отдельное направление – автоматизация систем управления технологическими процессами (АСУТП). Для производств это означает единый пульт, с которого централизованно в автоматическом режиме происходит управление всеми механизмами предприятия. В АПК такие решения особенно востребованы: автоматизация, например, зернокомплексов позволяет свести роль человека к пассивному контролю и повысить надежность.

Продукция "Е-шкаф" сертифицирована и отличается высоким качеством. Комплектующие компания закупает у проверенных поставщиков в Китае, отдавая предпочтение верхнему сегменту каждого бренда. Однако если заказчик указал конкретный тип оборудования – ставят его. Электрощиты компании не только автоматизируют и упрощают процессы, но и обеспечивают сохранность оборудования.

«Даже распределительный шкаф – элемент безопасности: он защищает линии и технику, корректно отключает участок при коротком замыкании или сбое, сохраняя целостность машин и помещений. Поставил – и уверен, что в критический момент защита сработает», – пояснил директор.

География и проекты

Клиенты "Е-шкаф" – представители агросферы, производственники, генподрядные организации в строительстве. Причем не только местные, компания работает далеко за пределами края.

«Мы представлены по всей России: от западных границ нашей страны до Камчатки. Подход к каждому проекту – индивидуальный. У нас есть и постоянные заказчики, благодаря которым компания растет и развивается, и уникальные комплексы под конкретные задачи», – уточнил Владимир Шатохин.

И поделился с amic.ru, что одним из проектов "Е-шкаф" был пятизвездочный отель "Манжерок" в Горном Алтае, который построил Сбербанк, туда компания поставила около 1,5 тыс. шкафов. Сейчас рядом возводят виллы и инфраструктуру – автоматику, вентиляционные шкафы и другие системы также поставляет "Е-шкаф".

Стенд компании "Е-шкаф" на "Дне поля" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Команда, которая решает

В штате "Е-шкаф" трудятся более 35 человек: инженеры, разработчики ПО, проектировщики, менеджеры, сборщики, кладовщик и другие специалисты.

«В любом бизнесе команда решает все. Почему мы развиваемся и выходим на новые рынки? Потому что у нас очень сильная команда, которой я доверяю. Это большие специалисты, которым под силу решать самые сложные задачи», – подчеркнул Владимир Шатохин.

В прошлом году "Е-шкаф" добавил в список услуг электромонтажные работы – в ответ на спрос на решения под ключ. В планах компании на будущее – работа с большими и сложными объектами уже в роли генподрядчика по автоматизации и электроснабжению.

«Я не хочу останавливаться на достигнутом. Правильно сказать: хочу развиваться. Развивается и команда, компания, а вместе с тем и край», – подытожил предприниматель.

Кстати, "Е-шкаф" входит в Союз промышленников Алтайского края и состоит в Алтайской торгово-промышленной палате, что подтверждает статус ответственного участника рынка и вовлеченность в развитие региональной индустрии.

