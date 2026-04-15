Алтайский государственный институт культуры приглашает на день открытых дверей

Будущим студентам расскажут обо всех нюансах поступления и обучения в вузе

15 апреля 2026, 10:00, ИА Амител

Студенты вуза / Фото из архива АГИК

Сегодня творчество — не просто увлечение, а полноценная профессия с широкими перспективами. Если вы обладаете нестандартным мышлением, увлекаетесь рисованием, видеосъемкой, музыкальными программами или придумываете необычные идеи, у вас есть шанс построить успешную карьеру в креативных индустриях. Алтайский государственный институт культуры (АГИК) приглашает старшеклассников, студентов колледжей и их родителей на творческий день открытых дверей "Aрт-весна в АГИК", который пройдет 19 апреля 2026 года.

О чем там расскажут?

Современные работодатели ищут людей с умением сочетать творчество с технологиями, гибкостью, способностью работать в команде и предлагать оригинальные решения. Именно об этих направлениях подготовки пойдет речь на встрече, где представят 32 актуальных специальности.

А также расскажут о нюансах поступления в 2026 году:

о правилах и вступительных испытаниях;

о приеме на целевой основе и бюджетных местах.

Проректор по учебной работе познакомит будущих первокурсников с особенностями студенческой жизни, расскажет о преимуществах обучения в творческом вузе. А еще — о проживании в общежитии, стипендиях и социальных выплатах, отсрочке от армии на период обучения.

Студенты АГИК расскажут о творческих проектах и молодежных объединениях, которые позволяют им развиваться в медиапространстве.

Почувствовать атмосферу "Арт-весны в АГИК" помогут творческие выступления лучших студентов, экспозиции дизайнеров и художников и мастер-классы преподавателей.

«День открытых дверей важен не только для тех, кто будет сдавать творческие экзамены, но и для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, особенно на такие перспективные направления, как "Постановка культурно-досуговых программ" и "Иммерсивные технологии в музейно-экскурсионной деятельности". "Арт-весна в АГИК" завершает серию профориентационных мероприятий», — сказала начальник управления карьерного развития АГИК Евгения Пивторак.

И пожелала успехов выпускникам на ЕГЭ, при подготовке к творческим испытаниям, последнем звонке и выпускном вечере.

Когда и где?

День открытых дверей пройдет 19 апреля 2026 года в 12:00 по адресу пр. Ленина, 66. Для получения дополнительной информации звоните по телефонам: 8 (3852) 43-17-77; 54-73-59. Прием документов в АГИК начнется 20 июня 2026 года.

