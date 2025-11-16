НОВОСТИЭкология

Алтайский край перевыполнил план по добыче рыбы на 2025 год

За три года рекомендуемый объем вылова вырос на тысячу тонн

16 ноября 2025, 19:45, ИА Амител

Рыба / Фото: pxhere.com/ru/photo/1244424
Рыба / Фото: pxhere.com/ru/photo/1244424

В Алтайском крае на 8% перевыполнили годовой план по вылову рыбы. Об этом сообщили в Минприроды региона.

«По состоянию на ноябрь рыбодобывающими организациями Алтайского края рекомендуемый объем добычи водных биологических ресурсов, установленный Росрыболовством на 2025 год, освоен в среднем на 108%», – отметили в пресс-службе ведомства.

В Минприроды пояснили, что объем вылова регулируют для экологического баланса. Например, так контролируют численность популяций. Если она чрезмерно размножится, то кормовая база будет истощена. Перенаселение приведет к болезням и последующей гибели. 

В 2024 году в регионе рекомендовали выловить пять тысяч тонн рыбы, что на 302 тонны больше, чем в 2023-м. В текущем году Росрыболовство остановилось на максимальной отметке 5,3 тысячи тонн. В 2026 году цифра снова увеличится и составит почти шесть тысяч тонн.

«За три года рекомендуемые объемы выросли более чем на тысячу – все это говорит об увеличении количества водных биологических ресурсов в водоемах Алтайского края», – подчеркнули в Минприроды.

Фото: Алтайское рыболовное сообщество во

Алтайские рыбаки хвалятся ноябрьскими трофеями и завершают сезон. Фото

Любители рыбной ловли успели выбраться на воду перед непогодой
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Экология

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

19:59:39 16-11-2025

Ох и где же рыбка

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:36:20 16-11-2025

Гость (19:59:39 16-11-2025) Ох и где же рыбка ... В пивнушках. Щучка - 1000.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:04:57 16-11-2025

"«За три года рекомендуемые объемы выросли более чем на тысячу – все это говорит об увеличении количества водных биологических ресурсов в водоемах Алтайского края», - подчеркнули в Минприроды."--------- Точно количество рыбы выросло или рекомендуемые для вылова объемы? Почему то мне кажется, что все рекомендациями и ограничивается...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:56:47 16-11-2025

А план по бананам выполнили?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

23:15:11 16-11-2025

В Марии-ра приобретал неплохих карасиков. 95 или 98 руб за кило

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЕК

11:15:53 17-11-2025

перевыполнили на 8%...то есть украли у Государства...

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:01 17-11-2025

Превышение плана в данном случае это уже браконьерство.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

14:17:12 17-11-2025

Мы,оказывается ,ещё и рыбой богаты?Кроме всего прочего.А почему живём хуже всех?

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

14:59:48 17-11-2025

А чего не написали сколько выловлено леща, сколько осетра, сколько щуки, сколько нельмы,сколько стерлядь, сколько налимов? Мне вот было бы интересно узнать сколько у нас действительно рыбы, а то со всех сторон кричат что рыбы ставится всё меньше и меньше, на реке ловят пенсионеров, штрафуют, отбирают лодки и снасти, а тут написали что лишнюю рыбу отлавливают чтобы отрегулировать количество рыбы... Кто-то где-то откровенно врёт!!!

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Окунь

07:01:36 18-11-2025

Не подавитесь, клоуны 🖕

  -22 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров