Алтайский край перевыполнил план по добыче рыбы на 2025 год
За три года рекомендуемый объем вылова вырос на тысячу тонн
16 ноября 2025, 19:45, ИА Амител
В Алтайском крае на 8% перевыполнили годовой план по вылову рыбы. Об этом сообщили в Минприроды региона.
«По состоянию на ноябрь рыбодобывающими организациями Алтайского края рекомендуемый объем добычи водных биологических ресурсов, установленный Росрыболовством на 2025 год, освоен в среднем на 108%», – отметили в пресс-службе ведомства.
В Минприроды пояснили, что объем вылова регулируют для экологического баланса. Например, так контролируют численность популяций. Если она чрезмерно размножится, то кормовая база будет истощена. Перенаселение приведет к болезням и последующей гибели.
В 2024 году в регионе рекомендовали выловить пять тысяч тонн рыбы, что на 302 тонны больше, чем в 2023-м. В текущем году Росрыболовство остановилось на максимальной отметке 5,3 тысячи тонн. В 2026 году цифра снова увеличится и составит почти шесть тысяч тонн.
«За три года рекомендуемые объемы выросли более чем на тысячу – все это говорит об увеличении количества водных биологических ресурсов в водоемах Алтайского края», – подчеркнули в Минприроды.
Ох и где же рыбка
20:36:20 16-11-2025
Гость (19:59:39 16-11-2025) Ох и где же рыбка ... В пивнушках. Щучка - 1000.
20:04:57 16-11-2025
"«За три года рекомендуемые объемы выросли более чем на тысячу – все это говорит об увеличении количества водных биологических ресурсов в водоемах Алтайского края», - подчеркнули в Минприроды."--------- Точно количество рыбы выросло или рекомендуемые для вылова объемы? Почему то мне кажется, что все рекомендациями и ограничивается...
21:56:47 16-11-2025
А план по бананам выполнили?
23:15:11 16-11-2025
В Марии-ра приобретал неплохих карасиков. 95 или 98 руб за кило
11:15:53 17-11-2025
перевыполнили на 8%...то есть украли у Государства...
11:36:01 17-11-2025
Превышение плана в данном случае это уже браконьерство.
14:17:12 17-11-2025
Мы,оказывается ,ещё и рыбой богаты?Кроме всего прочего.А почему живём хуже всех?
14:59:48 17-11-2025
А чего не написали сколько выловлено леща, сколько осетра, сколько щуки, сколько нельмы,сколько стерлядь, сколько налимов? Мне вот было бы интересно узнать сколько у нас действительно рыбы, а то со всех сторон кричат что рыбы ставится всё меньше и меньше, на реке ловят пенсионеров, штрафуют, отбирают лодки и снасти, а тут написали что лишнюю рыбу отлавливают чтобы отрегулировать количество рыбы... Кто-то где-то откровенно врёт!!!
07:01:36 18-11-2025
Не подавитесь, клоуны 🖕