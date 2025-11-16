Алтайский край перевыполнил план по добыче рыбы на 2025 год

За три года рекомендуемый объем вылова вырос на тысячу тонн

16 ноября 2025, 19:45, ИА Амител

Рыба / Фото: pxhere.com/ru/photo/1244424

В Алтайском крае на 8% перевыполнили годовой план по вылову рыбы. Об этом сообщили в Минприроды региона.

«По состоянию на ноябрь рыбодобывающими организациями Алтайского края рекомендуемый объем добычи водных биологических ресурсов, установленный Росрыболовством на 2025 год, освоен в среднем на 108%», – отметили в пресс-службе ведомства.

В Минприроды пояснили, что объем вылова регулируют для экологического баланса. Например, так контролируют численность популяций. Если она чрезмерно размножится, то кормовая база будет истощена. Перенаселение приведет к болезням и последующей гибели.

В 2024 году в регионе рекомендовали выловить пять тысяч тонн рыбы, что на 302 тонны больше, чем в 2023-м. В текущем году Росрыболовство остановилось на максимальной отметке 5,3 тысячи тонн. В 2026 году цифра снова увеличится и составит почти шесть тысяч тонн.