Алтайский край впервые начнет производить собственные вина

22 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае зарегистрирована первая винодельческая компания "Алтайская лоза", которая займется промышленным производством вина в регионе, сообщает Telegram-канал "РБК Вино" со ссылкой на СПАРК.

Предприятие, расположенное в селе Алтайское, уже высадило экспериментальные сорта винограда, включая "пино нуар", "мускат оттонель" и "маршал фош".

По словам директора компании Вадима Колпакова, первый выпуск вина планируется на 2027 год. Объемы производства пока не определены – они будут зависеть от успешной зимовки виноградных лоз в сибирских условиях.

Это не первая попытка наладить виноделие в регионе. В 2009 году власти Алтайского края совместно с французскими партнерами уже пытались реализовать аналогичный проект. Тогда корпорация "Алтайспиртпром" под руководством Владимира Вагнера расширила площадь виноградников до трех гектаров, однако после банкротства предприятия в 2014 году проект перешел к компании с тем же названием – "Алтайская лоза".

Несмотря на собранный урожай и планы по выпуску даже такого эксклюзивного продукта, как айсвайн, в 2017 году проект был окончательно свернут, и вино так и не поступило в продажу.

