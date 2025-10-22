Алтайский край впервые начнет производить собственные вина
Предприятие, расположенное в селе Алтайское, уже высадило экспериментальные сорта винограда
22 октября 2025, 21:30, ИА Амител
В Алтайском крае зарегистрирована первая винодельческая компания "Алтайская лоза", которая займется промышленным производством вина в регионе, сообщает Telegram-канал "РБК Вино" со ссылкой на СПАРК.
Предприятие, расположенное в селе Алтайское, уже высадило экспериментальные сорта винограда, включая "пино нуар", "мускат оттонель" и "маршал фош".
По словам директора компании Вадима Колпакова, первый выпуск вина планируется на 2027 год. Объемы производства пока не определены – они будут зависеть от успешной зимовки виноградных лоз в сибирских условиях.
Это не первая попытка наладить виноделие в регионе. В 2009 году власти Алтайского края совместно с французскими партнерами уже пытались реализовать аналогичный проект. Тогда корпорация "Алтайспиртпром" под руководством Владимира Вагнера расширила площадь виноградников до трех гектаров, однако после банкротства предприятия в 2014 году проект перешел к компании с тем же названием – "Алтайская лоза".
Несмотря на собранный урожай и планы по выпуску даже такого эксклюзивного продукта, как айсвайн, в 2017 году проект был окончательно свернут, и вино так и не поступило в продажу.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.
21:42:02 22-10-2025
Бабло воровать у нас научились... Виноград в промышленных масштабах на Алтае - освоение бюджетных денег преступниками.
21:52:56 22-10-2025
В Советское время в Алтайском производили много разных вин, настоек, наливок и пр. Отменного вкуса и качества. Возил в Москву в качестве подарков - восторг полный. Сад был огромный, что только не росло там! Ну а сейчас что от сада осталось - плакать хочется.
22:06:48 22-10-2025
какие еще вина? 🤦
дедушка Сталин, вернись, пожалуйста! очень надо!
22:16:57 22-10-2025
если полистать амик года, этак с 2014 го то можно наткнуться на статьи, как поилец-кормилец голодающих городов, все там голодающие города накормить порывался ))
да как накормить ) камамбером белокурихинским, мАлАдым винцом и алтайской форелью ))
по итогу - кратный рот цен на еду и нормальных контролеров в магазины лучше не впускать, закрыть придется ))
22:38:02 22-10-2025
Судя по сортам винограда - те же грабли.
Уже даже не смешно.
07:20:26 23-10-2025
В советские времена выпускались в АК облепиховое вино "Алтын-Кёль", прекрасное оригинальное вино, настойка или наливка "Алтайская черноплодная" , имевшая советский " Знак качества".Много раз возил в подарок родным и знакомым в несколько регионов СССР, даже в Краснодар и Ставрополь.Встречались на ура эти продукты АК.
Нынешние молодые корреспонденты, причем, не только на АМИКе, но и в других местных СМИ, брали бы на работу для корректировок заметок пожилых и даже старых людей, хорошо знавших жизнь в СССР не из современных СМИ, а испытали на себе..Мы бы точно подсказывали, что было и чего не было в СССР. Даже слушая Радио КП, порой уши начинают опускаться и вянуть от их "знаний" жизни в СССР.
10:08:14 23-10-2025
суета, Алтай трезвый, пусть в перспективе. Лучше сажать сорта едовые, чтобы опять не пришлось банкротиться.
11:43:48 23-10-2025
так
у меня де жавю
а алтайспиртпром с вагнером во главе чем занимались ??
куда его виноградники делись
жизнь развивается по спирали
опять кто то хочет бормотухи под видом ледяного вина наделать
12:02:54 23-10-2025
На садовых участках барнаульцев прекрасный виноград разных сортов, белый, красный, изабелла с характерным узнаваемым вкусом и т.д.. Технология выращивания учитывает природные особенности региона. Кусты в неглубоких канавках. На зиму лозы укладывают в эти канавки и укрывают кто чем, лапником, пленкой, сверху кусками рубероида. Весной открывают, проветривают. Через несколько дней ветви поднимают, обрезают, привязывают к перголам. Проливают по паре вёдер воды под куст. Практически всё. Растет сам, полив нечастый. Потом сбор урожая. Во времена Карлина виноградом занимались люди, которые не имели представления об этой культуре. Хотели посадить растения как деревья во Франции и Италии, на зиму не укрывать. Как бы в Сибири климат такой же)))
15:27:52 23-10-2025
Гость (12:02:54 23-10-2025) На садовых участках барнаульцев прекрасный виноград разных ...
Вам все равно, что несколько кустиков на своем участке выращивать, что виноградник в промышленном масштабе??
Сам растет, говорите? А милдью и оидиум вам ни о чем не говорят??
17:31:41 23-10-2025
Гость (15:27:52 23-10-2025) Вам все равно, что несколько кустиков на своем участке в... Те же овощи, помидоры, огурцы, перец и другое выращивают в промышленных масштабах. И никто не удивляется. За всеми растениями необходимо ухаживать. Хоть 2 -3 кустика, хоть тысячи. ВСЕ промышленные насаждения обрабатывают от вредителей и болезней, используют удобрения.
17:35:56 23-10-2025
Гость (17:31:41 23-10-2025) Те же овощи, помидоры, огурцы, перец и другое выращивают в п... Ну и где у вас помидоры и огурцы а открытом грунте промышленно выращивают ?
Рентабельность не хотите посчитать?
"Индустриальный" где?
17:53:35 23-10-2025
Гость (17:35:56 23-10-2025) Ну и где у вас помидоры и огурцы а открытом грунте промышлен... Я считаю, "Индустриальный" намеренно обанкротили, чтобы не было конкурентов новосибирцам. Но еще в нулевых годах продукцию из Барнаула возили в магазины Н-ска. Тепрь наоборот.
17:36:47 23-10-2025
Гость (15:27:52 23-10-2025) Вам все равно, что несколько кустиков на своем участке в... На своем участке кроме нескольких кустиков винограда растет еще масса ягод овощей и прочего салата. И за всем надо ухаживать.
12:16:04 23-10-2025
Дядя Вагнер пытался нас напоить виноградным вином ,мы уже и бокалы приготовили ,но у вы ,это оказалось очередной профанацией этого жулика .,Хотя конечно ждать высокого уровня качества вина сомневаюсь ,как говорят агрономы ,Сибирь зона рискованного земледелия .
17:07:12 23-10-2025
12:16:04 23-10-2025 Сибирь зона рискованного земледелия . Край вечнозеленых помидор.