Впрочем, нельзя сказать, что судебная победа была для ведомства тяжелой

01 апреля 2026, 08:17, ИА Амител

Уголь / Фото: Екатерина Емельянова / amic.ru

Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края одержало крайне легкую победу в споре с компанией, не справившейся с поставками угля для краевого резерва. Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражного суда Алтайского края.

Поставлять уголь должно было ООО "Кузбассуглеснаб" (зарегистрированное вопреки названию в Новосибирске): договор с краевым Минстроем компания заключила еще в ноябре 2024 года. Однако спустя недолгое время после того как сделка состоялась, что-то пошло не так: как сказано в решении суда, поставщик "ненадлежащим образом" исполнил свои обязательства.

Как результат, у "Кузбассуглеснаба" образовались пени в размере 410,3 тысячи рублей. Судя по всему, компания могла банально опоздать с поставкой черного топлива. В проекте вышеупомянутого контракта сказано, что уголь нужно было привезти до 5 декабря 2024 года, а отсчет пеней, согласно материалам суда, начался с 6 декабря и завершился 23 декабря.

Сам судебный процесс, однако, оказался даже на удивление "мирным". В ООО "Кузбассуглеснаб" полностью признали справедливость претензий Минстроя и согласились с размером исковых требований. Несмотря на такое содействие, судебный процесс продлился относительно долго: он стартовал в октябре 2025 года и закончился в марте 2026 года.

Напомним, не так давно стало известно, что в суд передали уголовное дело организованной группы, подозреваемой в хищении более 204 миллионов рублей при торговле горюче-смазочными материалами. Жертвами предполагаемой преступной схемы стали 37 фермеров из Алтайского края и Новосибирской области, один поставщик топлива и банк.