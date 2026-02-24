В Барнауле осудят аферистов, похитивших у фермеров 204 млн под видом продажи топлива

Организованная группа с 2022 года обманывала аграриев, брала предоплату и не поставляла ГСМ

24 февраля 2026, 16:46, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае завершили расследование громкого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Участники организованной группы обвиняются в хищении более 204 миллионов рублей у фермеров, поставщиков и банка при реализации горюче-смазочных материалов.

Преступную деятельность пресекли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Барнаулу в апреле 2025 года.

Как установило следствие, с сентября 2022-го по апрель 2025 года злоумышленники действовали от лица специально созданной фирмы. Они находили клиентов среди сельхозпроизводителей, предлагая топливо по выгодной цене, и сообщали ложные сведения о его качестве и условиях доставки.

Получив полную предоплату, сообщники либо частично исполняли обязательства, либо не поставляли топливо вовсе, ссылаясь на временные трудности.

Жертвами стали 37 фермеров из Алтайского края и Новосибирской области, один поставщик топлива и банк. Общий ущерб превысил 204 миллиона рублей.

Более половины этой суммы приходится на фермеров, 35 миллионов не дополучил поставщик, а 55 миллионов — банк, которому организаторы предоставили ложные сведения для получения кредитов.

У обвиняемых изъяли телефоны, ноутбуки с перепиской, печати, договоры и другие улики. Наложен арест на имущество на сумму свыше 17 миллионов рублей — недвижимость, автомобили и сельхозтехнику.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой") насчитывает 48 эпизодов. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в Индустриальный районный суд Барнаула.