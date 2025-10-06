Алтайский поставщик профхимии "Технобизнес" поддержал круглый стол по развитию Барнаула
Эксперты, архитекторы и предприниматели обсудили будущее городской среды
06 октября 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFJrLWrk
2 октября в Барнауле прошло крупное бизнес-мероприятие строительной отрасли – круглый стол "Перспективы комплексного освоения территорий в Барнауле на землях, выставленных на аукционах "ДОМ.РФ". Организатором выступило радио Business FM ("Бизнес ЭфЭм") Барнаул, объединив на одной площадке представителей отрасли и предпринимателей смежных сфер.
В обсуждении перспектив и новых векторов городского развития приняли участие архитекторы, проектировщики, риелторы, эксперты по земельным вопросам, производственные и торговые компании.
Партнером мероприятия стала компания "Технобизнес" – один из крупнейших поставщиков профессиональной химии и сопутствующих товаров для бизнеса в регионе. Продукция востребована в строительстве, на промышленных и пищевых предприятиях, в отелях, ресторанах, торговых центрах и офисах.
Для "Технобизнеса" участие в таких мероприятиях – возможность поддержать развитие отрасли, обменяться опытом с партнерами и укрепить деловые связи. Компания давно сотрудничает с предприятиями строительного сегмента и продолжает развивать направления, связанные с обеспечением качественных и безопасных решений для бизнеса.
"Технобизнес"
Адрес: Барнаул, пр. Космонавтов, 8/18 к. 2
Тел.: +7 (3852) 56-05-65
ВК
Сайт
ООО "Технобизнес"; ИНН 2221180972
