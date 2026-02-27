За закрытое лицо в общественных местах предложили штрафовать до 30 тысяч

27 февраля 2026, 14:16, ИА Амител

Очередь, люди / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий штрафы за нахождение в общественных местах с закрытым лицом, если личность невозможно идентифицировать. Авторами инициативы выступила фракция КПРФ, сообщает "Российская газета".

Согласно поправкам в КоАП, за такое поведение предлагается штрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастет до 15–30 тысяч.

Исключения составят случаи, связанные с медицинскими показаниями, профессиональной необходимостью, погодными условиями или участием в спортивно-культурных мероприятиях.

В пояснительной записке авторы ссылаются на зарубежный опыт. С начала 2025 года запрет на сокрытие лица в госучреждениях и общественных пространствах ввели в Кыргызстане. Аналогичные меры действуют в Казахстане, где нельзя появляться в одежде, препятствующей узнаванию, за исключением оговоренных случаев.

Однако правительство РФ в своем отзыве указало, что документ требует серьезной доработки. В кабмине отметили: российское законодательство уже содержит санкции за нарушение установленных норм, поэтому введение новых наказаний должно опираться на анализ правоприменительной практики.

Кроме того, в проекте нечетко прописаны обстоятельства, при которых граждане смогут избежать ответственности.

Гость

14:21:40 27-02-2026

А если я боюсь короновируса?
В некоторых автобусах до сих пор висят таблички, вход без маски запрещён

Гость

14:32:14 27-02-2026

Ну и каким образом они собрались доказывать, что человек носит маску в том же транспорте просто так, а не потому, что не хочет заражать других, ибо простужен?.. И да, погодные условия вообще спишут практически все - у нас то пыль, то ветер, то мороз. То выхлопы от машин)

Гость

14:39:28 27-02-2026

Когда что-то скрывают, тогда есть что скрывать )

Гость

14:43:59 27-02-2026

как любят верещать потряхивая вверх пальцем: а маски никто не отменял.
так что прежде чем нахлабучивать на тридцаточку - будьте любезны, во всеуслышание объявите об отмене

Гость

15:11:32 27-02-2026

Гость (14:43:59 27-02-2026) как любят верещать потряхивая вверх пальцем: а маски никто ... Маски и балаклавы уже запрещали после Пусек. Потом ввели при коронавирусе, но про запрет тоже забыли.

юзер

16:04:45 27-02-2026

А как людям работать на морозе? Ни воротник поднять, ни шарфом укутаться? может действительно руководство на другой планете живет?

Гость

18:03:37 27-02-2026

шарфом лицо укрыть в - 30 не?

гость

00:13:47 28-02-2026

Ну и идиоты у нас рулят...

Гость

10:42:03 28-02-2026

Бабушек с костылем штрафовать за несение холодного оружия.

