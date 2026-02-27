За закрытое лицо в общественных местах предложили штрафовать до 30 тысяч

27 февраля 2026, 14:16, ИА Амител

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий штрафы за нахождение в общественных местах с закрытым лицом, если личность невозможно идентифицировать. Авторами инициативы выступила фракция КПРФ, сообщает "Российская газета".

Согласно поправкам в КоАП, за такое поведение предлагается штрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастет до 15–30 тысяч.

Исключения составят случаи, связанные с медицинскими показаниями, профессиональной необходимостью, погодными условиями или участием в спортивно-культурных мероприятиях.

В пояснительной записке авторы ссылаются на зарубежный опыт. С начала 2025 года запрет на сокрытие лица в госучреждениях и общественных пространствах ввели в Кыргызстане. Аналогичные меры действуют в Казахстане, где нельзя появляться в одежде, препятствующей узнаванию, за исключением оговоренных случаев.

Однако правительство РФ в своем отзыве указало, что документ требует серьезной доработки. В кабмине отметили: российское законодательство уже содержит санкции за нарушение установленных норм, поэтому введение новых наказаний должно опираться на анализ правоприменительной практики.

Кроме того, в проекте нечетко прописаны обстоятельства, при которых граждане смогут избежать ответственности.