Четыре из них будут видны невооруженным глазом, две — потребуют оптики

27 февраля 2026, 14:02, ИА Амител

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

После заката 28 февраля 2026 года на небе появятся сразу шесть планет: Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. Они не выстроятся в идеальную линию, а растянутся дугой вдоль эклиптики — пути, по которому движется Солнце. Для наблюдателя с Земли это будет выглядеть впечатляюще, сообщает ura.ru.

Какие планеты можно увидеть без оптики

Без телескопа при хорошей погоде можно будет разглядеть четыре планеты. Самые яркие — Венера и Юпитер. Венера будет доминировать на западе низко над горизонтом, Юпитер — сиять высоко на востоке рядом с почти полной Луной.

Сатурн расположится чуть выше Венеры и будет отличаться ровным желтоватым светом. Сложнее всего найти Меркурий — он зависнет очень низко, у самой кромки неба.

Для наблюдения Урана понадобится бинокль, Нептун без мощной оптики не разглядеть.

Когда и где смотреть

Лучшее время — первые 30–40 минут после захода солнца. Меркурий и Венера заходят быстро, поэтому медлить нельзя. В Москве закат в 18:02, наблюдать стоит с 18:30. В Санкт-Петербурге — с 18:50, в Новосибирске — с 19:30, во Владивостоке — с 19:30. Главное правило — выходить на улицу в течение первого часа после заката.

Искать планеты нужно на западе и юго-западе. Венера, Меркурий, Сатурн и Нептун соберутся в западной части низко у горизонта. Уран поднимется чуть выше. Юпитер будет сиять на противоположной стороне — высоко на юго-востоке рядом с Луной.

Что может помешать

Закрытый западный горизонт — главный враг наблюдателя. Дома, деревья и дымка способны скрыть Меркурий и Венеру. Лучше найти открытое место — поле, набережную или высокий балкон. Городская засветка помешает разглядеть Уран и Нептун, для них придется выехать за город. И помните: через час после заката Меркурий скроется.

Как не ошибиться

Планеты не мерцают — они светят ровным спокойным светом, в отличие от звезд. Венеру и Юпитер вы узнаете по яркости. Сатурн искать сложнее, но он тоже не мерцает. Меркурий тусклый, но ровный — ищите его сразу после заката.

Мнение астролога

Астролог Борис Зак считает, что парад планет станет периодом проверки на прочность. В день события под влиянием окажутся отношения, финансы и личные цели. Наиболее заметные изменения ждут Рыб, Раков, Тельцов, Близнецов и Дев.

«Парад накладывается на коридор затмений, что усиливает стремление к переменам. А из-за ретроградного Меркурия вместе с новым будет возвращаться и старое: бывшие отношения, прежние места работы, забытые контакты», — пояснил эксперт.

Главный совет астролога — не сопротивляться неизбежным переменам. Они будут неожиданными, но именно они заложат основу на годы вперед.