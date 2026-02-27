У курильщиков вероятность диабета на 30–40% выше, чем у некурящих

27 февраля 2026, 13:55, ИА Амител

Диабет / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Несбалансированный рацион, недостаток физической активности и курение могут привести к развитию диабета даже у молодых людей. Об этом сообщила "Ленте.ру" эндокринолог сети клиник "Семейная" Тамила Агаева.

Она подчеркнула, что неправильное питание является ключевым фактором в возникновении заболевания. В современном мире многие предпочитают высококалорийные продукты, такие как фастфуд, чипсы, сладкие газированные напитки и десерты, часто пренебрегая свежими овощами и фруктами.

«Диабет не обязательно связан с чрезмерным потреблением сладкого. Однако регулярное превышение суточной нормы калорий способствует набору веса, что вызывает инсулинорезистентность и, как следствие, диабет», — уточнила врач.

Она также отметила важность физической активности для профилактики болезни. Отсутствие регулярных физических нагрузок приводит к тому, что мышцы теряют способность эффективно усваивать глюкозу, что вызывает ее накопление в крови. Агаева рекомендовала уделять физической активности не менее 150 минут в неделю.

Специалист обратила внимание на то, что курение значительно увеличивает риск развития диабета.

«Спрос на электронные сигареты и вейпы растет, а табачные изделия становятся все более доступными. Люди, которые курят, на 30–40% чаще сталкиваются с сахарным диабетом по сравнению с теми, кто не курит. Чем чаще человек курит, тем выше вероятность заболеть», — заключила эндокринолог.

Ранее сообщалось, что смертность от диабета в Алтайском крае за три года выросла на 26%.