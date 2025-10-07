Алтайский производитель спецодежды укрепляет сотрудничество с бизнесом региона

ГК "Спецобъединение" выступила партнером крупного мероприятия в сфере строительства

Круглый стол / Фото: Алина Богомолова

2 октября в краевой столице прошел круглый стол "Перспективы комплексного освоения территорий в Барнауле на землях, выставленных на аукционах ДОМ.РФ". Организатором мероприятия выступило радио Business FM ("Бизнес ЭфЭм") Барнаул. Встреча собрала представителей строительной отрасли, архитекторов, проектировщиков, риелторов и представителей смежных отраслей региона.

Партнером события стала Группа компаний "Спецобъединение" – один из крупнейших российских производителей спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ). Предприятие ГК входит в топ-10 ведущих производителей и поставщиков СИЗ в стране по версии "Гетсиз.ру".

Круглый стол / Фото: Алина Богомолова

Производственные мощности компании расположены преимущественно в Барнауле – это современные швейная и трикотажная фабрики, а также новый цех по выпуску обливной перчатки, которая востребована в том числе и в строительной отрасли. Этот проект стал примером успешного импортозамещения: ранее аналогичную продукцию поставляли из стран Юго-Восточной Азии.

ГК "Спецобъединение" активно сотрудничает с предприятиями строительного комплекса и видит большую ценность в развитии кооперации между барнаульскими производителями и местными застройщиками. Недавно компания представила новинки премиальной одежды iForm ("Айформ"), которая подойдет для ИТР, руководителей и всех профессионалов, кто ценит не только функциональность и эргономику, но и хочет выделиться стильной современной рабочей экипировкой.



Участие в подобных мероприятиях – возможность поддержать развитие отрасли и укрепить связи с партнерами и бизнес-сообществом региона.



ООО "Спецобъединение-Алтай"; ИНН 0411169557

