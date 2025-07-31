Amic.ru вошел в лидеры рейтинга самых цитируемых СМИ Алтайского края

"Амител" стабильно удерживает вторую строчку

31 июля 2025, 14:30, ИА Амител

Сетевое издание "Амител" / Фото: amic.ru

Российская компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг самых цитируемых СМИ Алтайского края за первое полугодие 2025 года. Согласно результатам исследования, информационное агентство "Амител" заняло вторую строчку, уступив "Толку" и опередив "Банкфакс".

На четвертой позиции рейтинга – ГТРК "Алтай", на пятой – "Катунь 24".

Отметим, что по итогам двух предыдущих лет amic.ru располагался на той же позиции – агентство удерживает показатель индекса цитируемости.

Рейтинг составляется на основе индекса цитируемости "Медиалогии" – учитывается количество ссылок на источник информации в других СМИ, а также социальная влиятельность использовавшего ссылку источника.