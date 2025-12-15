СМИ утверждают, что он вместе с супругой скончался от ножевых ранений

Легендарного голливудского режиссера Роба Райнера вместе с женой нашли мертвыми в собственном доме, пишут американские СМИ. По данным источников, на их телах обнаружили множество ножевых ранений. Официальные причины смерти пока неизвестны. При этом ряд изданий выдвигают версию, что Райнеров мог убить собственный сын.

Что о гибели американского кинодеятеля пишут СМИ и какими кинокартинами он запомнился зрителям – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что режиссера Роба Райнера вместе с женой убили в собственном доме? Как сообщает американское издание TMZ , 14 декабря в доме голливудского режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек. Источник отмечает, что трупы женщины 68 лет и мужчины 78 лет обнаружили спасатели, которые прибыли для оказания медицинской помощи. Позже TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что тела принадлежат Робу Райнеру и его супруге. По данным Telegram-канала Mash , их было сложно опознать из-за пожара в доме. «Легендарный режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер погибли... Источники в правоохранительных органах сообщили, что это Райнеры. Наши источники говорят, что у них рваные раны, похожие на ножевые», – сказано в публикации TMZ. Гибель супругов подтвердил представитель их семьи. Его цитирует CNN: «С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнеров. Мы потрясены этой внезапной утратой и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время», – заявил он. Однако официальная версия произошедшего пока неизвестна.

2 Райнеров мог убить их собственный сын. Это правда? Такую версию выдвинули ряд американских СМИ. Сына Райнеров, 32-летнего Ника, называют главным подозреваемым. Как пишет журнал People , он с 15 лет лечился от наркозависимости. При этом причины смерти Роба и Мишель Райнеров официально не называют. Участие Ника Райнера в произошедшем не подтверждают, но и не опровергают.