Жильцы дома на Алтае подали в суд на кошатников, из-за которых "задыхался" весь подъезд

По словам соседей, семья содержит несколько кошек в антисанитарии

15 декабря 2025, 12:35, ИА Амител

Кошки в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жильцы многоквартирного дома в Камне-на-Оби потребовали через суд изъятия у соседки кошек, из-за которых весь подъезд страдает от неприятного запаха. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

«Жители <...> обратились в Каменский городской суд с иском к семье, проживающей в этом же доме о возложении обязанности на них привести жилое помещение в надлежащее состояние, произвести санитарную обработку жилого помещения, устранить источник неприятного запаха, изъять из квартиры кошек», – пишет ведомство.

Семья держит в квартире около девяти кошек. И соседи утверждают, что животные находятся в условиях антисанитарии. В итоге запах распространяется по всему подъезду и заходит в квартиры.

Собственники начали жаловаться на кошатников в различные инстанции еще в 2023 году. В доме не раз проводились лабораторные исследования, которые подтвердили, что на лестничной площадке воздух не соответствует гигиеническим нормам.

Суд подтвердил, что права жителей дома на благоприятную среду нарушаются, и обязал семью любителей животных провести санитарную обработку квартиры. Но изымать пушистых любимцев никто не будет, так как содержать их в квартире закон не запрещает.

