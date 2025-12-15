В качестве главного подозреваемого называют сына пары

15 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Роб Райнер с женой / Фото: соцсети

В Telegram-канале Mash появилась информация о гибели голливудского режиссера Роба Райнера и его жены в Лос-Анджелесе. Сообщается, что изрезанные тела супругов якобы обнаружили около 15:30 по местному времени в частном доме в районе Брентвуд. По этим данным, на телах были множественные рваные ножевые раны, а опознание осложнилось из-за пожара в доме.

В публикациях утверждается, что к расследованию подключились детективы отдела убийств и ограблений LAPD, дом был оцеплен, а на место выезжали парамедики и полиция. В качестве главного подозреваемого называют сына пары – 32-летнего Ника Райнера, который, по сообщениям, жил на улице и боролся с наркотической зависимостью. При этом причины смерти официально не называются, а участие родственника в произошедшем, как утверждается, ни подтверждено, ни опровергнуто.

Роб Райнер известен как актер и режиссер, получивший две премии "Эмми" за роль Майкла Стивика в ситкоме All in the Family. Он также сыграл отца Джордана Белфорта в фильме "Волк с Уолл-стрит", снял картины "Когда Гарри встретил Салли", "Мизери", "Несколько хороших парней", "Останься со мной", "Пока не сыграл в ящик", а также был одним из создателей кинокомпании Castle Rock Entertainment.

