НОВОСТИОбщество

Житель Барнаула погнул диск на колесе своего авто из-за разбитого моста в Белоярске

Автомобилист предупредил других участников движения о плохом состоянии переправы

15 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Погнутый диск на колесе / Фото: "Барнаул 22"
Погнутый диск на колесе / Фото: "Барнаул 22"

Житель Барнаула повредил автомобиль, проезжая по мосту в Белоярске. По словам водителя, из-за разбитого покрытия у машины оказался погнут диск колеса.

Фотографию поврежденного колеса опубликовал участник Telegram-канала "Барнаул 22" Вадим. Он рассказал, что ехал из Барнаула в сторону Новосибирска и двигался со скоростью около 60 км/ч.

«Мост в Белоярске в ужасном состоянии. Интересно, когда его уже отремонтируют – знаки стоят, а ремонта нет. Будьте аккуратнее, проезжая этот мост», – написал водитель.

Автомобилист предупредил других участников движения о плохом состоянии переправы и возможных повреждениях транспорта.

Ранее в Бийске, на улице Сенной, машина провалилась в яму на дороге, чуть не утонув в огромной луже.

Фото: barnaul.org

Какие дороги и мосты отремонтировали в Барнауле в 2025 году?

Масштабное обновление дорожного полотна провели на Павловском тракте, Ташкентском мосту и еще нескольких участках
НОВОСТИТранспорт

Барнаул Авто

Комментарии 4

Avatar Picture
Musik

12:33:56 15-12-2025

мост сломать, убрать, отменить!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:27 15-12-2025

Белоярская крепость, ров... а дорога в Новосибирск чуть правее ровная:)

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
А зачем он это сделал?

13:49:45 15-12-2025

Житель Барнаула погнул диск на колесе своего авто.
Спрашивается зачем?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:05 15-12-2025

-"Пока у нас дороги плохи, Мосты забытые гниют…" А. С. Пушкин, а потом языком Эзопа - Каков поп, таков приход.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров