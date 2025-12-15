Житель Барнаула погнул диск на колесе своего авто из-за разбитого моста в Белоярске
Автомобилист предупредил других участников движения о плохом состоянии переправы
15 декабря 2025, 12:30, ИА Амител
Житель Барнаула повредил автомобиль, проезжая по мосту в Белоярске. По словам водителя, из-за разбитого покрытия у машины оказался погнут диск колеса.
Фотографию поврежденного колеса опубликовал участник Telegram-канала "Барнаул 22" Вадим. Он рассказал, что ехал из Барнаула в сторону Новосибирска и двигался со скоростью около 60 км/ч.
«Мост в Белоярске в ужасном состоянии. Интересно, когда его уже отремонтируют – знаки стоят, а ремонта нет. Будьте аккуратнее, проезжая этот мост», – написал водитель.
Ранее в Бийске, на улице Сенной, машина провалилась в яму на дороге, чуть не утонув в огромной луже.
12:33:56 15-12-2025
мост сломать, убрать, отменить!
12:43:27 15-12-2025
Белоярская крепость, ров... а дорога в Новосибирск чуть правее ровная:)
13:49:45 15-12-2025
Житель Барнаула погнул диск на колесе своего авто.
Спрашивается зачем?
14:53:05 15-12-2025
-"Пока у нас дороги плохи, Мосты забытые гниют…" А. С. Пушкин, а потом языком Эзопа - Каков поп, таков приход.