Житель Барнаула погнул диск на колесе своего авто из-за разбитого моста в Белоярске

15 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Погнутый диск на колесе / Фото: "Барнаул 22"

Житель Барнаула повредил автомобиль, проезжая по мосту в Белоярске. По словам водителя, из-за разбитого покрытия у машины оказался погнут диск колеса.

Фотографию поврежденного колеса опубликовал участник Telegram-канала "Барнаул 22" Вадим. Он рассказал, что ехал из Барнаула в сторону Новосибирска и двигался со скоростью около 60 км/ч.

«Мост в Белоярске в ужасном состоянии. Интересно, когда его уже отремонтируют – знаки стоят, а ремонта нет. Будьте аккуратнее, проезжая этот мост», – написал водитель.

Автомобилист предупредил других участников движения о плохом состоянии переправы и возможных повреждениях транспорта.

