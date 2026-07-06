Древнее захоронение с семьей и подношением духам нашли под Новосибирском

Некрополю более 15 веков

06 июля 2026, 16:36, ИА Амител

Древняя находка под Новосибирском / Фото: пресс-служба Министерства культуры Новосибирской области

Археологи Новосибирского краеведческого музея обнаружили в регионе три древних погребения, ритуальный ров и предмет, который, предположительно, был подношением духам. Об этом "Горсайту" рассказал историк и краевед Константин Голодяев.

Захоронение семьи

Археологические работы в Ордынском районе у деревни Антоново ведутся с 2025 года. Ученые исследуют курганный могильник Усть-Алеус-3, созданный представителями большереченской культуры в V–IV веках до нашей эры.

«Исследователям удалось вскрыть три погребения. В центре располагалась могила взрослого мужчины, а по бокам от него — детские захоронения. Каждая из ям была укреплена деревянным каркасом из сосновых бревен и накрыта многослойными перекрытиями», — сообщили в пресс-службе краеведческого музея.

Главной архитектурной особенностью некрополя стал кольцевой ров десятиметрового диаметра, опоясывавший всю площадку. По мнению археологов, он выполнял сакральную функцию, обозначая рубеж между миром живых и мертвых, а вынутый грунт пошел на создание насыпи самого кургана.

Рядом с останками мужчины были найдены следы поминального пира — кости лошади и фрагмент позвоночника барана. Детей же снабдили керамическими емкостями, некогда наполненными едой и питьем.

Среди прочих артефактов выделяется каменное пряслице для прядения. Оно украшено редким узором из лучевидных линий и круглых выемок. Специалисты полагают, что эта деталь ткацкого станка могла служить ритуальным даром духам.

По словам краеведа Константина Голодяева, подобные открытия служат очередным доказательством того, что человек разумный заселил Приобье еще в глубокой древности.

«Антоновские земли богаты на исторические объекты. Надеюсь, памятник Усть-Алеус-3 удастся сохранить, музеефицировать и включить в туристический маршрут "Золотое кольцо" в Новосибирской области», — рассказал он.

Древнее кладбище на месте современных ЖК

Присутствие человека в этих краях фиксируется еще с эпохи неолита — люди начали осваивать данную территорию около шести тысяч лет назад. За время раскопок археологи изучили порядка 20 древних могил, однако в 2017 году оставшийся участок некрополя был уничтожен строительной техникой. В наши дни на месте древнего кладбища возвышаются жилые многоэтажки и обустроена детская игровая зона.

«На берегу Оби в Октябрьском районе, где сейчас возвышаются новостройки, располагалось самое древнее захоронение на территории современного Новосибирска. Оно находилось в границах археологического памятника "Турист-2"», — рассказал Константин Голодяев.

Еще одно историческое погребение случайно вскрыли при подготовке строительного котлована в Ленинском жилмассиве. Специалисты извлекли человеческие останки, возраст которых экспертиза определила как VI век до нашей эры. Предварительный анализ указывает на то, что смерть этого человека могла носить насильственный характер, а само место захоронения выбрано спонтанно.

Богат на средневековые курганы и Кудряшовский бор. Наибольшее внимание исследователей привлекает коллективная усыпальница, где несколько столетий назад по древнему обряду были преданы огню женщины и девочки разных возрастов.

Археологическая летопись региона знает и другие масштабные открытия. Так, крупный могильник обнаружили еще в 1896 году во время возведения железнодорожного моста через Обь, а спустя почти 120 лет, в 2015-м, в этой же местности ученые исследовали парное захоронение внутри гроба.

Совокупность подобных артефактов убедительно доказывает: Сибирь была освоена человеком разумным с глубокой древности. Эти памятники наглядно демонстрируют, что тысячи лет назад жители Приобья не просто боролись за выживание в суровом климате, но и обладали развитой культурой со сложными ритуалами и самобытными традициями.