Машина реанимации вспыхнула на дороге в Горном Алтае
В результате происшествия никто не пострадал
06 июля 2026, 15:32, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МЧС Республики Алтай
Днем 5 июля в селе Шебалино произошел пожар в автомобиле скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.
По данным ведомства, возгорание произошло на улице Федорова. Площадь пожара составила около 1,5 квадратного метра.
В результате происшествия никто не пострадал.
На месте работали три сотрудника пожарно-спасательной службы и одна единица техники.
О причинах возгорания в региональном управлении МЧС пока не сообщили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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