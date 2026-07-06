Машина реанимации вспыхнула на дороге в Горном Алтае

В результате происшествия никто не пострадал

06 июля 2026, 15:32, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Республики Алтай

Днем 5 июля в селе Шебалино произошел пожар в автомобиле скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице Федорова. Площадь пожара составила около 1,5 квадратного метра.

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работали три сотрудника пожарно-спасательной службы и одна единица техники.

О причинах возгорания в региональном управлении МЧС пока не сообщили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.