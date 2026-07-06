Ребенок и двое взрослых оказались в больнице после ДТП с минивэном и "Нивой" на Алтае

Всех пострадавших доставили в Шебалинскую районную больницу с ушибами

06 июля 2026, 15:46, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе Республики Алтай утром 4 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария произошла около 09:55 в селе Черга. По предварительным данным, 37-летний местный житель за рулем автомобиля "Нива", поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении автомобилю Honda Stepwgn, которым управлял 70-летний житель Онгудайского района.

В результате столкновения травмы получили пассажиры иномарки: две женщины 40 и 49 лет, а также 11-летний мальчик. Всех троих доставили в Шебалинскую районную больницу с ушибами. После оказания медицинской помощи госпитализация им не потребовалась.

В отношении водителя "Нивы" сотрудники полиции составили административный материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, а также за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевших.