Скука довела до суда. Пьяный бийчанин сообщил о вымышленном самоубийстве

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что никакой угрозы жизни нет

06 июля 2026, 16:45, ИА Амител

Мобильный номер, телефон / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Бийске местного жителя привлекли к административной ответственности за ложный вызов экстренных служб. Нетрезвый мужчина сообщил по телефону о собственном самоубийстве, чтобы развеять скуку, сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, мужчина распивал алкоголь у себя дома. В какой-то момент он позвонил по номеру 112, представился чужим именем и сообщил, что совершил самоубийство, указав при этом адрес своего проживания.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что никакой угрозы жизни нет. Горожанин признался, что сделал ложный вызов, потому что ему стало скучно и одиноко. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. В содеянном он раскаялся.

Мировой судья признал бийчанина виновным по ст. 19.13 КоАП РФ ("Заведомо ложный вызов специализированных служб") и назначил ему административный штраф в размере 1 тысячи рублей.