Где в Барнауле школьники могут получить IT-специальности

Узнайте на дне открытых дверей 28 января

23 января 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

В Барнауле работает филиал Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОР". Здесь готовят высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям. Преподаватели в академии – профессионалы из IT-индустрии, а обучение строится исключительно на практических задачах.

Филиал академии в Барнауле открыл набор абитуриентов по направлениям:

разработка программного обеспечения;

компьютерная графика и дизайн.

В программе нет лишних предметов – только то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Выпускники получат:

диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

стажировки и практику в крупных IT-компаниях;

возможность зарабатывать во время обучения;

обучение с использованием современных технологий;

перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

возможность поступить в вуз-партнёр на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;

персональное, оснащённое компьютером место, вместо учебников – планшет;

возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;

собственное портфолио, созданное во время обучения.

28 января 2023 года в 11:00 в барнаульском филиале колледжа по адресу Кирова, 51а, состоится день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.

В программе:

обзор перспективных профессий будущего;

пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

восемь убедительных причин стать айтишником;

семь важных показателей хорошего учебного заведения;

секреты, как совмещать учёбу с работой;

информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа "Академия TOP";

ответ на вопрос, почему здесь гарантируют трудоустройство каждого выпускника;

выступления ведущих специалистов и партнёров академии из IT-сферы.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.

Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение

На правах рекламы