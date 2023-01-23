Где в Барнауле школьники могут получить IT-специальности
Узнайте на дне открытых дверей 28 января
23 января 2023, 10:00, ИА Амител
В Барнауле работает филиал Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОР". Здесь готовят высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям. Преподаватели в академии – профессионалы из IT-индустрии, а обучение строится исключительно на практических задачах.
Филиал академии в Барнауле открыл набор абитуриентов по направлениям:
- разработка программного обеспечения;
- компьютерная графика и дизайн.
В программе нет лишних предметов – только то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.
Выпускники получат:
- диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
- возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
- стажировки и практику в крупных IT-компаниях;
- возможность зарабатывать во время обучения;
- обучение с использованием современных технологий;
- перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
- возможность поступить в вуз-партнёр на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;
- персональное, оснащённое компьютером место, вместо учебников – планшет;
- возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;
- собственное портфолио, созданное во время обучения.
28 января 2023 года в 11:00 в барнаульском филиале колледжа по адресу Кирова, 51а, состоится день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.
В программе:
- обзор перспективных профессий будущего;
- пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
- восемь убедительных причин стать айтишником;
- семь важных показателей хорошего учебного заведения;
- секреты, как совмещать учёбу с работой;
- информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа "Академия TOP";
- ответ на вопрос, почему здесь гарантируют трудоустройство каждого выпускника;
- выступления ведущих специалистов и партнёров академии из IT-сферы.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.
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