Антистресс-пакет природы. Три причины, почему стоит отдохнуть в санатории "Сосновый бор"
В здравнице знают слагаемые идеального лета
30 мая 2025, 15:15, ИА Амител erid: 2W5zFGAX2nC
Последние дни мая. За окном уже по-летнему тепло, но до изнуряющей жары еще есть время. Идеальный момент, чтобы всерьез задуматься о предстоящем отпуске. Ведь хороший отдых, как известно, нужно планировать заранее. А его качество напрямую зависит от выбора правильного места. Вот как минимум три причины, почему алтайский санаторий "Сосновый бор" станет оптимальным решением.
1. Близко и без стресса
Долгие переезды способны вымотать даже самого стойкого путешественника. У "Соснового бора" оптимальное расположение. Меньше часа в пути (село Зудилово по Новосибирской трассе) – и вы попадаете в другой мир. Здесь нет городской суеты, воздух наполнен ароматом хвои. Здесь не нужно тратить драгоценные дни отпуска на акклиматизацию и восстановление после утомительной дороги – отдых начинается с первой минуты.
2. Настоящая перезагрузка
В санатории утро начинается не со звонка будильника, а с пения птиц за окном. День проходит не у монитора, а у озера. Вечер заканчивается не прокручиванием соцсетей, а разговорами у костра. Всего несколько дней в таком ритме – и вы почувствуете себя другим человеком.
3. Естественное оздоровление
Настоящий отдых – это не только смена обстановки, но и восстановление сил. В "Сосновом бору" вас ждут природные лечебные факторы:
- целебный воздух реликтового соснового бора – естественная ингаляция;
- озеро и река – возможность плавать и закаляться;
- кедровая пантовая мини-сауна и баня – оздоровление и релакс;
- полноценное сбалансированное питание и физкультура – заряд бодрости на весь год;
- прием собственной минеральной воды с ионами серебра – поддержка иммунитета.
Кстати, для членов профсоюзных организаций предусмотрена скидка 20%.
Узнать подробнее и забронировать номер можно по телефону: +7 (3852) 22-38-48 или на сайте.
Санаторий "Сосновый бор"
Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48
Ватсап: +79640861920
Sales@sb22.ru
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