Антистресс-пакет природы. Три причины, почему стоит отдохнуть в санатории "Сосновый бор"

В здравнице знают слагаемые идеального лета

30 мая 2025, 15:15, ИА Амител erid: 2W5zFGAX2nC

Санаторий "Сосновый бор" / Фото предоставлено компанией

Последние дни мая. За окном уже по-летнему тепло, но до изнуряющей жары еще есть время. Идеальный момент, чтобы всерьез задуматься о предстоящем отпуске. Ведь хороший отдых, как известно, нужно планировать заранее. А его качество напрямую зависит от выбора правильного места. Вот как минимум три причины, почему алтайский санаторий "Сосновый бор" станет оптимальным решением.

1. Близко и без стресса

Долгие переезды способны вымотать даже самого стойкого путешественника. У "Соснового бора" оптимальное расположение. Меньше часа в пути (село Зудилово по Новосибирской трассе) – и вы попадаете в другой мир. Здесь нет городской суеты, воздух наполнен ароматом хвои. Здесь не нужно тратить драгоценные дни отпуска на акклиматизацию и восстановление после утомительной дороги – отдых начинается с первой минуты.

Санаторий "Сосновый бор" / Фото предоставлены компанией

2. Настоящая перезагрузка

В санатории утро начинается не со звонка будильника, а с пения птиц за окном. День проходит не у монитора, а у озера. Вечер заканчивается не прокручиванием соцсетей, а разговорами у костра. Всего несколько дней в таком ритме – и вы почувствуете себя другим человеком.

3. Естественное оздоровление

Настоящий отдых – это не только смена обстановки, но и восстановление сил. В "Сосновом бору" вас ждут природные лечебные факторы:

целебный воздух реликтового соснового бора – естественная ингаляция;

озеро и река – возможность плавать и закаляться;

кедровая пантовая мини-сауна и баня – оздоровление и релакс;

полноценное сбалансированное питание и физкультура – заряд бодрости на весь год;

прием собственной минеральной воды с ионами серебра – поддержка иммунитета.

Кстати, для членов профсоюзных организаций предусмотрена скидка 20%.

Узнать подробнее и забронировать номер можно по телефону: +7 (3852) 22-38-48 или на сайте.

Санаторий "Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

Ватсап: +79640861920

Sales@sb22.ru

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