Артист из Эмиратов оштрафован за машину без номеров при создании клипа в Новосибирске

22 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Музыкант Cash Explorer / Фото: предоставлено артистом для Om1 Новосибирск

В Новосибирске исполнитель из ОАЭ под псевдонимом Cash Explorer, прилетевший в город для съемок клипа, был оштрафован полицией за автомобиль без номерных знаков, сообщает Om1 Новосибирск.

Как пояснил музыкант, инцидент произошел во время съемочного процесса:

«Мы просто клип снимали в Новосибирске, видимо, кого-то не устроило движение. Вызвали полицию, те, в свою очередь, выписали штраф за езду без номеров... Хотя машина просто стояла без номера, не двигалась».

Артист отметил, что номерные знаки сняли специально для съемок, чтобы получить нужный кадр. На вопрос о владельце автомобиля и оплате штрафа Cash Explorer ответил:

«Моя машина, у меня штраф. Пока не понимаю, ехали все с номерами, когда машина стояла – без номера... Штраф не платил, висит пока».

Музыкант также раскрыл причину своего визита в Новосибирск, объяснив это сибирскими корнями:

«Я родился в Сибири, рос тут и прилетел клип снять о своих корнях. Трек делал для русскоязычной аудитории».

Для съемок клипа артист собрал разнообразную команду, в которую вошли спортсмены, бизнесмены и "просто хорошие русские люди". По словам исполнителя, работа над клипом продолжается.