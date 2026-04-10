Аварийную двухэтажку с "Марией-Ра", которую не хотели сносить, могут демонтировать. Фото
Из дома уже съехал один из арендаторов
10 апреля 2026, 07:00, ИА Амител
В 2021 году жильцы дома № 54 на улице Гоголя опасались обрушения здания из-за соседства с крупным строительством нового ЖК от компании "Антарес" (связана с застройщиком "Сибирия"). Стены дома начали покрываться трещинами, а штукатурка осыпалась от вибраций. Тогда городские власти пообещали: жильцов расселят, а здание отреставрируют, и оно станет частью новой застройки.
На сегодняшний день дом, судя по всему, действительно расселен, вот только за пять лет его так и не отремонтировали: многие окна сняты, фасады обрушены, территория вокруг завалена мусором и остатками мебели.
Недавно съехал и один из главных арендаторов — магазин "Мария-Ра". С фасада здания исчезла вывеска, а на двери появилось объявление о закрытии магазина по техническим причинам. Однако, как прокомментировали "Алтайской недвижимости" в офисе компании "Мария-Ра", магазин на ул. Гоголя было решено закрыть навсегда. Представитель компании "Мир инструментов", которая занимает вторую часть дома и пока еще работает, сообщил, что помещение находится в их собственности, эту часть дома они ремонтировали, поэтому она в удовлетворительном состоянии, и торговая точка продолжает работать. Однако в компании ожидают выкупа помещения, подробности о котором не раскрываются.
Сейчас, когда один арендатор уже покинул здание, а жильцы переехали, будущее дома продолжает оставаться неопределенным. На градостроительном совете в 2021 году (когда впервые был презентован проект) представитель девелопера Андрей Березкин заявил, что компания готова выкупить здание, чтобы построить на его месте коммерческий объект, но пока не может договориться с собственниками помещений.
Отметим, что строительство нового жилого комплекса "Вечера" на соседнем участке с аварийным домом уже завершено.
Здание должно быть отреставрировано и сохранено. Возможно как общественное пространство, музей, кафе или что то иное.
Только сохранение! Раз туризм пытаетесь развивать, это здание соответствует духу застройки старого центра. И фасады Марийки восстановить
Чем снос отличается от демонтажа?
Гость (09:57:59 10-04-2026) Чем снос отличается от демонтажа?... Ну сносить - эту разгоняются на бульдозере и... хренась в щепки. А демонтировать - это таджики аккуратно по кирпичику разбирают.
Да оно ещё 1000 лет простоит, надо скорее всего просто косметический ремонт сделать да коммуникации заменить. Там всего 2 этажа, и стены метровые...
Гость (10:30:51 10-04-2026) Да оно ещё 1000 лет простоит, надо скорее всего просто косме. Я не специалист, но неоднократно делал там покупки, часто прохожу мимо, тоже не вижу причин для сноса, кроме возведения стройки. Место козырное, центр, но не шумные Ленина и Красноармейский. Близость нагорного парка, краевого музея, да и до ВУЗов и театров недалеко.
Конечно сносить эту рухлядь, на реставрацию будут списывать деньги и разворовывать. Для жилья здание непригодно. За чей счет его сохранять? Больше деньги девать некуда?
Полностью соглашусь
Через дорогу такая же старость стоит. За чей счет банкет сразу нужно думать
Поликлиннику на Калинина восстанавливать собрались.... сколько денег спишется....
Частные инвесторы взялись за бывшую налоговую, не известно на сколько энтузиазма хватит
Спичку - казалось бы уж там с финансами все ок, но тоже не могут сделать уже очень долго
Н-да, штукатурка осыпалась - срочно сносить, аварийный. Напротив памятник архитектуры, который сейчас реставрируется