Аварийную двухэтажку с "Марией-Ра", которую не хотели сносить, могут демонтировать. Фото

Из дома уже съехал один из арендаторов

10 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Аварийный дом на Гоголя, 54, апрель 2026 года / Фото: amic.ru

В 2021 году жильцы дома № 54 на улице Гоголя опасались обрушения здания из-за соседства с крупным строительством нового ЖК от компании "Антарес" (связана с застройщиком "Сибирия"). Стены дома начали покрываться трещинами, а штукатурка осыпалась от вибраций. Тогда городские власти пообещали: жильцов расселят, а здание отреставрируют, и оно станет частью новой застройки.

На сегодняшний день дом, судя по всему, действительно расселен, вот только за пять лет его так и не отремонтировали: многие окна сняты, фасады обрушены, территория вокруг завалена мусором и остатками мебели.

Недавно съехал и один из главных арендаторов — магазин "Мария-Ра". С фасада здания исчезла вывеска, а на двери появилось объявление о закрытии магазина по техническим причинам. Однако, как прокомментировали "Алтайской недвижимости" в офисе компании "Мария-Ра", магазин на ул. Гоголя было решено закрыть навсегда. Представитель компании "Мир инструментов", которая занимает вторую часть дома и пока еще работает, сообщил, что помещение находится в их собственности, эту часть дома они ремонтировали, поэтому она в удовлетворительном состоянии, и торговая точка продолжает работать. Однако в компании ожидают выкупа помещения, подробности о котором не раскрываются.

Сейчас, когда один арендатор уже покинул здание, а жильцы переехали, будущее дома продолжает оставаться неопределенным. На градостроительном совете в 2021 году (когда впервые был презентован проект) представитель девелопера Андрей Березкин заявил, что компания готова выкупить здание, чтобы построить на его месте коммерческий объект, но пока не может договориться с собственниками помещений.

Отметим, что строительство нового жилого комплекса "Вечера" на соседнем участке с аварийным домом уже завершено.