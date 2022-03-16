АвтоВАЗ снова поднимет цены на автомобили Lada

Подорожание по шести основным семействам автомобилей составило в среднем 8%

16 марта 2022, 10:59

АвтоВАЗ с 16 марта повысил цены на автомобили Lada уже второй раз за месяц. Согласно актуальному прайс-листу на официальном сайте, подорожание по шести основным семействам автомобилей составило в среднем 8%, пишет «Интерфакс».

Так, стоимость седана Lada Granta теперь начинается от 727,9 тысячи рублей (+6%, или 43 тысячи рублей), Vesta — 1 млн 121,9 тысячи рублей (+8,6%, или 89 тысяч рублей).

Стоимость Xray стартует от 1 млн 106,9 тысячи рублей (+9,6%, или 97 тысяч рублей), Niva Travel — от 1 млн 66,9 тысячи рублей (+6%, или 63 тысячи рублей), Niva Legend — от 818,9 тыс. рублей (+5%, или 42 тыс. руб.). Цена на Lada Largus составит от 1 млн 235,9 тыс. рублей (+12%, или 132 тысячи рублей).

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Напомним, ранее АвтоВАЗ частично возобновил производство своих автомобилей — на конвейере снова стали собирать Lada Granta и Lada Niva Legend.

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