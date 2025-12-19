Стали известны ключевые вопросы итоговой пресс-конференции Путина
Самой популярной темой стала социальная политика
19 декабря 2025, 12:25, ИА Амител
На итоговой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин ответит на вопросы, поступившие от более двух миллионов россиян. Основной акцент, по данным пресс-секретаря Дмитрия Пескова, будет сделан на внутренней повестке, пишет РИА Новости.
Наиболее популярной темой обращений граждан стала социальная политика – на нее приходится 20% всех вопросов. Значительная часть касается государства и общества, инфраструктуры (11%), жилищных проблем (10%), а также экономики (9%), здравоохранения и ЖКХ (по 7%). Вопросы по специальной военной операции составляют 8% от общего числа. По словам Пескова, их стало меньше – такая тенденция может говорить о результатах господдержки военных.
Чтобы глава государства мог давать максимально конкретные ответы, подборки с вопросами собирают заранее для подготовки ведомствами справочной информации.
«Поскольку это все систематизируется, и какие-то области и ответственные ведомства сразу мы видим, и по регионам, и по всей стране, и на федеральном уровне, то есть возможность президенту какие-то справки готовить, ведомства очень большое внимание этому уделяют и быстро работают», – пояснил пресс-секретарь.
Хотя вопросы по международной политике и ситуации на Украине также прозвучат, мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным" традиционно ориентировано на внутренние проблемы и диалог с простыми россиянами. Трансляция начнется в полдень по московскому времени.
В прошлом году в пресс-конференции Владимира Путина участвовали журналисты из Алтайского края, в том числе главный редактор amic.ru Елена Пацар.
Тогда количество обращений также превысило 2 млн, а одним из самых актуальных вопросов стал рост цен на продукты. Путин говорил о конфликте на Украине и в Курской области, о ситуации в экономике, восстановлении новых регионов, о вопросах миграции и ипотеки, войне на Ближнем Востоке и так далее.
12:31:25 19-12-2025
Вопросы по специальной военной операции составляют 8% --- да, конечно
12:44:18 19-12-2025
Гость (12:31:25 19-12-2025) Вопросы по специальной военной операции составляют 8% --- да... 98%
15:04:29 19-12-2025
Гость (12:31:25 19-12-2025) Вопросы по специальной военной операции составляют 8% --- да... На этот вопрос и В.В. и министр обороны 17 декабря на Расширенном заседание коллегии Минобороны очень подробно ответили.
15:09:09 19-12-2025
Вопрос про правоохранительную, судебную систему. Работу Службы судебных приставов.
16:25:51 19-12-2025
Альберт (15:09:09 19-12-2025) Вопрос про правоохранительную, судебную систему. Работу Служ... вопрошайте. ждемс. Только почему здесь?
16:29:31 19-12-2025
Альберт (15:09:09 19-12-2025) Вопрос про правоохранительную, судебную систему. Работу Служ... Записал вас в очередь, ожидайте вызова. Ваш талон 150 000 991. Ожидается микрофон в 3025 году.