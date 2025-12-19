Самой популярной темой стала социальная политика

19 декабря 2025, 12:25, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

На итоговой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин ответит на вопросы, поступившие от более двух миллионов россиян. Основной акцент, по данным пресс-секретаря Дмитрия Пескова, будет сделан на внутренней повестке, пишет РИА Новости.

Наиболее популярной темой обращений граждан стала социальная политика – на нее приходится 20% всех вопросов. Значительная часть касается государства и общества, инфраструктуры (11%), жилищных проблем (10%), а также экономики (9%), здравоохранения и ЖКХ (по 7%). Вопросы по специальной военной операции составляют 8% от общего числа. По словам Пескова, их стало меньше – такая тенденция может говорить о результатах господдержки военных.

Чтобы глава государства мог давать максимально конкретные ответы, подборки с вопросами собирают заранее для подготовки ведомствами справочной информации.

«Поскольку это все систематизируется, и какие-то области и ответственные ведомства сразу мы видим, и по регионам, и по всей стране, и на федеральном уровне, то есть возможность президенту какие-то справки готовить, ведомства очень большое внимание этому уделяют и быстро работают», – пояснил пресс-секретарь.

Хотя вопросы по международной политике и ситуации на Украине также прозвучат, мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным" традиционно ориентировано на внутренние проблемы и диалог с простыми россиянами. Трансляция начнется в полдень по московскому времени.

В прошлом году в пресс-конференции Владимира Путина участвовали журналисты из Алтайского края, в том числе главный редактор amic.ru Елена Пацар.

Тогда количество обращений также превысило 2 млн, а одним из самых актуальных вопросов стал рост цен на продукты. Путин говорил о конфликте на Украине и в Курской области, о ситуации в экономике, восстановлении новых регионов, о вопросах миграции и ипотеки, войне на Ближнем Востоке и так далее.