Стали известны ключевые вопросы итоговой пресс-конференции Путина

Самой популярной темой стала социальная политика

19 декабря 2025, 12:25, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

На итоговой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин ответит на вопросы, поступившие от более двух миллионов россиян. Основной акцент, по данным пресс-секретаря Дмитрия Пескова, будет сделан на внутренней повестке, пишет РИА Новости.

Наиболее популярной темой обращений граждан стала социальная политика – на нее приходится 20% всех вопросов. Значительная часть касается государства и общества, инфраструктуры (11%), жилищных проблем (10%), а также экономики (9%), здравоохранения и ЖКХ (по 7%). Вопросы по специальной военной операции составляют 8% от общего числа. По словам Пескова, их стало меньше – такая тенденция может говорить о результатах господдержки военных.

Чтобы глава государства мог давать максимально конкретные ответы, подборки с вопросами собирают заранее для подготовки ведомствами справочной информации.

«Поскольку это все систематизируется, и какие-то области и ответственные ведомства сразу мы видим, и по регионам, и по всей стране, и на федеральном уровне, то есть возможность президенту какие-то справки готовить, ведомства очень большое внимание этому уделяют и быстро работают», – пояснил пресс-секретарь.

Хотя вопросы по международной политике и ситуации на Украине также прозвучат, мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным" традиционно ориентировано на внутренние проблемы и диалог с простыми россиянами. Трансляция начнется в полдень по московскому времени.

В прошлом году в пресс-конференции Владимира Путина участвовали журналисты из Алтайского края, в том числе главный редактор amic.ru Елена Пацар.

Тогда количество обращений также превысило 2 млн, а одним из самых актуальных вопросов стал рост цен на продукты. Путин говорил о конфликте на Украине и в Курской области, о ситуации в экономике, восстановлении новых регионов, о вопросах миграции и ипотеки, войне на Ближнем Востоке и так далее.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Во сколько начнется прямая линия с Владимиром Путиным и где ее можно посмотреть?

19 декабря 2025 года президент России ответит на вопросы журналистов и жителей из разных уголков страны
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:31:25 19-12-2025

Вопросы по специальной военной операции составляют 8% --- да, конечно

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:18 19-12-2025

Гость (12:31:25 19-12-2025) Вопросы по специальной военной операции составляют 8% --- да... 98%

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:29 19-12-2025

Гость (12:31:25 19-12-2025) Вопросы по специальной военной операции составляют 8% --- да... На этот вопрос и В.В. и министр обороны 17 декабря на Расширенном заседание коллегии Минобороны очень подробно ответили.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Альберт

15:09:09 19-12-2025

Вопрос про правоохранительную, судебную систему. Работу Службы судебных приставов.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:51 19-12-2025

Альберт (15:09:09 19-12-2025) Вопрос про правоохранительную, судебную систему. Работу Служ... вопрошайте. ждемс. Только почему здесь?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий Песков.

16:29:31 19-12-2025

Альберт (15:09:09 19-12-2025) Вопрос про правоохранительную, судебную систему. Работу Служ... Записал вас в очередь, ожидайте вызова. Ваш талон 150 000 991. Ожидается микрофон в 3025 году.

  14 Нравится
Ответить
