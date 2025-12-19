Россиянка с дочкой прячется от мужа, желающего продать ребенка замуж в девять лет

Мужчина заявил, что для этого он получит разрешение от старейшин в Иране

В Тегеране женщина, родом из России, вместе с шестилетней дочерью вынуждена прятаться от отца девочки, гражданина Ирана. Он грозится выдать их общую дочь замуж, когда той исполнится всего девять лет, сообщает Baza.

Галина Мобарханкасма, 49 лет, проживающая в Санкт-Петербурге, почти два года скрывается в Иране вместе с дочерью, спасаясь от ее отца. Он заявил о намерении выдать девочку замуж по достижении ею девятилетнего возраста. Месяц назад в РФ против него было начато расследование по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении собственной дочери.

Как Галина сообщила "Базе", семь лет назад она познакомилась в социальных сетях с иранцем по имени Али. Мужчина переехал в Россию, и их отношения быстро переросли в брак, а спустя год у пары родилась дочь Даша. По словам женщины, Али часто применял к ней физическую силу, однако затем просил прощения и умолял не разрушать семью. Галина игнорировала это до тех пор, пока не начала замечать у мужа нездоровый интерес к дочери. Поняв, что ситуация стала критической, женщина обратилась в Следственный комитет и подала на развод.

В отместку Али избил Галину, и, пока она находилась в больнице, восстанавливаясь после полученных травм, вывез шестилетнюю дочь в свою страну. Женщина отправилась в Иран, чтобы вернуть Дашу. Однако Али отказался отдавать дочь и заявил, что с разрешения старейшин продаст ее в девять лет замуж.

Тогда женщина из Санкт-Петербурга прибегла к хитрости и убедила Али в своем желании вернуться к нему. Мужчина принял супругу обратно, предложил продать все имущество в России и переехать к нему насовсем, чтобы жить по законам шариата. Как только женщина осталась с дочерью наедине, она сбежала и теперь вынуждена скрываться от мужа.