В Госдуме предложили ввести отпуск для ухода за пожилыми и инвалидами
Поправки в ТК РФ дадут работающим россиянам право брать до 14 дней в году без сохранения зарплаты
19 декабря 2025, 07:35, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" подготовили законопроект, который предоставит работающим россиянам право на отпуск для ухода за нетрудоспособными родственниками, сообщает РИА Новости. Документ, как ожидается, внесут в парламент в пятницу, 19 декабря.
Инициаторами выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Они предлагают внести изменения в Трудовой кодекс РФ, установив новый вид социального отпуска – до 14 календарных дней в году без сохранения заработной платы.
Ключевые положения инициативы:
-
цель отпуска – уход за совершеннолетними нетрудоспособными родственниками (например, пожилыми родителями или инвалидами);
-
условия предоставления – на основании документов из медицинского учреждения. Отпуск можно брать целиком или частями, по необходимости;
-
финансовый аспект – отпуск не оплачивается, однако работодатель при желании может установить частичную или полную оплату;
-
взаимосвязь с другими отпусками – предлагаемый отпуск не будет зависеть от основного оплачиваемого отпуска работника.
Как заявил Сергей Миронов, существующий порядок неоплачиваемых отпусков не покрывает всех жизненных ситуаций, из-за чего люди вынуждены использовать основной отпуск или даже увольняться, теряя квалификацию и доход. Яна Лантратова подчеркнула, что инициатива "не создаст финансовой нагрузки на бизнес", но даст гражданам законное право заботиться о близких.
08:14:45 19-12-2025
Без сохранения зарплаты...!?
Ага!? Благодетели наши!?...
Всё для нас! ВСЁ ДЛЯ НАС!!!
А мы, сволочи такие, не ценим их тяжкий труд на благо народа...?
09:29:48 19-12-2025
а в остальное время, кроме 2 недель, уход не нужен что-ли?
16:24:57 19-12-2025
гость (09:29:48 19-12-2025) а в остальное время, кроме 2 недель, уход не нужен что-ли?... вы предлагаете просто где-то числиться, получая зарплату на рабочем месте, находясь при этом дома с родственниками? Не скажу, что это новая схема, но одна дама уже сидит у нас за фиктивное трудоустройство. Плачет, что она не виноватаЯ. Телефон у дочери отобрали
09:58:29 19-12-2025
Только увидел заголовок, сразу мысль - Миронов.
Открываю пост, ОН!
Один клоун умер, а второй зажигает огни в этом цирке.
12:28:10 19-12-2025
Гость (09:58:29 19-12-2025) Только увидел заголовок, сразу мысль - Миронов.Открываю ... С первым было веселее. Этот даже не пародия.