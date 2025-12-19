В Госдуме предложили ввести отпуск для ухода за пожилыми и инвалидами

Поправки в ТК РФ дадут работающим россиянам право брать до 14 дней в году без сохранения зарплаты

19 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" подготовили законопроект, который предоставит работающим россиянам право на отпуск для ухода за нетрудоспособными родственниками, сообщает РИА Новости. Документ, как ожидается, внесут в парламент в пятницу, 19 декабря.

Инициаторами выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Они предлагают внести изменения в Трудовой кодекс РФ, установив новый вид социального отпуска – до 14 календарных дней в году без сохранения заработной платы.

Ключевые положения инициативы:

цель отпуска – уход за совершеннолетними нетрудоспособными родственниками (например, пожилыми родителями или инвалидами);

условия предоставления – на основании документов из медицинского учреждения. Отпуск можно брать целиком или частями, по необходимости;

финансовый аспект – отпуск не оплачивается, однако работодатель при желании может установить частичную или полную оплату;

взаимосвязь с другими отпусками – предлагаемый отпуск не будет зависеть от основного оплачиваемого отпуска работника.

Как заявил Сергей Миронов, существующий порядок неоплачиваемых отпусков не покрывает всех жизненных ситуаций, из-за чего люди вынуждены использовать основной отпуск или даже увольняться, теряя квалификацию и доход. Яна Лантратова подчеркнула, что инициатива "не создаст финансовой нагрузки на бизнес", но даст гражданам законное право заботиться о близких.