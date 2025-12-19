Можно ожидать снижения на 0,5%, чтобы чисто психологически показать, что ситуация контролируется

19 декабря 2025, 12:40, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

19 декабря Банк России проведет последнее в этом году заседание по ключевой ставке. На фоне неоднозначных сигналов от экономики регулятор стоит перед сложным выбором: продолжить цикл смягчения или взять паузу. Сейчас "ключ" составляет 16,5%. Эксперты в беседе с радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул спрогнозировали, чего ждать от ближайшего заседания ЦБ, исходя из замедляющейся, но все еще высокой инфляции и конъюнктуры рынка.

Как отметил кандидат экономических наук Артем Поломошнов, каких-то макроэкономических предпосылок, для того чтобы сейчас принимать решение о понижении ставки, нет. Даже по причине того, что налоговое законодательство в очередной раз поменялось и в ближайшее время у многих предпринимателей либо появится НДС, либо вырастет его ставка, и это точно приведет к повышению цен.

«Значит, в начале года стоит ожидать в очередной раз некоего разгона инфляции. В таких условиях понижать ставку, наверное, было бы не очень правильно. Единственное, что может побудить Центробанк принять решение о некотором понижении ставки на полпроцента-процент – чисто эмоционально и психологически повлиять на бизнес: мол, ставка снижается и ситуация контролируется. Я бы лично на месте Центробанка не понижал сегодня ставку», – пояснил Артем Поломошнов.

Директор филиала БКС Мир инвестиций в Новосибирске Виталий Шульга указал, что годовая инфляция в ноябре снизилась до 6,6%. Это существенно меньше, чем было в октябре – 7,7%, так что, вероятно, по итогам года мы можем увидеть инфляцию даже ниже 6%.

«Тем не менее присутствует ряд повышенных инфляционных рисков в январе. Спрос на кредиты остается высоким, рост кредита в экономике в октябре заметно ускорился. Рынок труда остается сильным. Факторы давления на инфляцию, скорее, временные. Компании ожидают рост отпускных цен существенно выше целевой инфляции. В планах – индексация зарплат. Полагаю, что ЦБ будет выбирать из шага в 50 и шага в 100 базисных пунктов. Однако текущее замедление инфляции недостаточно для увеличения шага по ставке, поэтому придерживаюсь базового решения о снижении ставки до 16%», – подчеркнул Виталий Шульга.

Заведующая кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС Елена Лукина отметила, что Центробанк достиг поставленных показателей – это охлаждение экономики и торможение инфляции.

«При этом ВВП за десять месяцев года в годовом исчислении составляет всего 1%, и это не очень хороший показатель, хотя он действительно свидетельствует об охлаждении экономики. Но предстоящая задача на 2026 год – формирование бюджетов всех уровней – позволяет говорить о том, что ставка все-таки будет снижена. Скорее всего, сохранится тенденция изменения дробным шагом, то есть понижение на 0,5 процентного пункта. Нужно это, чтобы бизнес смог завершить свои инвестиционные проекты и получить для этого доступные кредиты. Но даже принятое в пятницу решение не будет иметь быстрого эффекта – экономика отреагирует на снижение только через два-три месяца: это обычное замирание в новогодние праздники и выход на какие-то серьезные решения только в феврале», – пояснила Елена Лукина.