Тревожные кнопки во всех автомобилях могут стать обязательными
Пока что их нужно устанавливать на те авто, которые ввозятся компаниями и предпринимателями
19 декабря 2025, 14:40, ИА Амител
Министерство промышленности и торговли рассматривает возможность возобновления требования об обязательном оснащении импортируемых автомобилей системами экстренного вызова, сообщает ТАСС.
«Данное правило, вероятно, вступит в силу с 1 апреля следующего года и затронет транспортные средства, ввозимые частными лицами», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что отсутствие подобного устройства лишает водителя возможности обратиться за помощью через систему "ЭРА-ГЛОНАСС", что увеличивает опасность в случае аварии. В настоящее время наличие кнопки обязательно только для автомобилей, импортируемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Ранее сообщалось, что водителям без большого пальца запретили садиться за руль "механики". Инвалид из Красноярского края оспаривал законность запрета, но суд встал на сторону законодателей.
16:34:51 19-12-2025
бред какой-то.
А если я самостоятельно ввезу импортное авто, то кнопку можно не устанавливать ?
Мне уже и без "кнопки" тревожно :-))
17:37:09 19-12-2025
Что ни день, маразм крепчает.
19:02:32 19-12-2025
Уже ввели...
22:52:07 19-12-2025
гост (19:02:32 19-12-2025) Уже ввели...... Котопульт.