Тревожные кнопки во всех автомобилях могут стать обязательными

Пока что их нужно устанавливать на те авто, которые ввозятся компаниями и предпринимателями

19 декабря 2025, 14:40, ИА Амител

Ремонт, авто, ремонт авто /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Министерство промышленности и торговли рассматривает возможность возобновления требования об обязательном оснащении импортируемых автомобилей системами экстренного вызова, сообщает ТАСС.

«Данное правило, вероятно, вступит в силу с 1 апреля следующего года и затронет транспортные средства, ввозимые частными лицами», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что отсутствие подобного устройства лишает водителя возможности обратиться за помощью через систему "ЭРА-ГЛОНАСС", что увеличивает опасность в случае аварии. В настоящее время наличие кнопки обязательно только для автомобилей, импортируемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

