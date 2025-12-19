НОВОСТИПолитика

Тревожные кнопки во всех автомобилях могут стать обязательными

Пока что их нужно устанавливать на те авто, которые ввозятся компаниями и предпринимателями

19 декабря 2025, 14:40, ИА Амител

Ремонт, авто, ремонт авто /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Министерство промышленности и торговли рассматривает возможность возобновления требования об обязательном оснащении импортируемых автомобилей системами экстренного вызова, сообщает ТАСС.

«Данное правило, вероятно, вступит в силу с 1 апреля следующего года и затронет транспортные средства, ввозимые частными лицами», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что отсутствие подобного устройства лишает водителя возможности обратиться за помощью через систему "ЭРА-ГЛОНАСС", что увеличивает опасность в случае аварии. В настоящее время наличие кнопки обязательно только для автомобилей, импортируемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Ранее сообщалось, что водителям без большого пальца запретили садиться за руль "механики". Инвалид из Красноярского края оспаривал законность запрета, но суд встал на сторону законодателей.

Avatar Picture
Шинник

16:34:51 19-12-2025

бред какой-то.
А если я самостоятельно ввезу импортное авто, то кнопку можно не устанавливать ?
Мне уже и без "кнопки" тревожно :-))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:09 19-12-2025

Что ни день, маразм крепчает.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гост

19:02:32 19-12-2025

Уже ввели...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:52:07 19-12-2025

гост (19:02:32 19-12-2025) Уже ввели...... Котопульт.

  -6 Нравится
Ответить
