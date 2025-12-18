Суд разрешил использовать опасный аэродром под Барнаулом

Но вылеты с него все еще запрещены

18 декабря 2025, 20:35, ИА Амител

Аэродром в Барнауле / Фото: amic.ru

Арбитражный суд Алтайского края отменил временное ограничение на использование аэродрома "Барнаул-Лесной", расположенного вблизи поселка Лесного Первомайского района, где тренируется барнаульский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. По информации "Банкфакса", полеты по-прежнему находятся под запретом.

Согласно материалам дела, в поддержку клуба выступили Алтайская школа-интернат с углубленным изучением летного дела, региональное управление ФСБ и Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации. Они выразили мнение, что введенные ограничения не соответствуют предъявляемым требованиям и реальной ситуации, а также игнорируют интересы других сторон.

В итоге суд частично удовлетворил ходатайство клуба: ему разрешили использовать аэродром, но запрет на выполнение полетов остался в силе. Теперь "Барнаул-Лесной" может быть использован для проведения запланированных тренировок. Кроме того, территория может быть предоставлена третьим лицам для проведения сборов по воздушно-десантной подготовке, беспарашютному десантированию и эвакуации в рамках заключенных государственных контрактов.