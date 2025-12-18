Суд разрешил использовать опасный аэродром под Барнаулом
Но вылеты с него все еще запрещены
Арбитражный суд Алтайского края отменил временное ограничение на использование аэродрома "Барнаул-Лесной", расположенного вблизи поселка Лесного Первомайского района, где тренируется барнаульский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. По информации "Банкфакса", полеты по-прежнему находятся под запретом.
Согласно материалам дела, в поддержку клуба выступили Алтайская школа-интернат с углубленным изучением летного дела, региональное управление ФСБ и Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации. Они выразили мнение, что введенные ограничения не соответствуют предъявляемым требованиям и реальной ситуации, а также игнорируют интересы других сторон.
В итоге суд частично удовлетворил ходатайство клуба: ему разрешили использовать аэродром, но запрет на выполнение полетов остался в силе. Теперь "Барнаул-Лесной" может быть использован для проведения запланированных тренировок. Кроме того, территория может быть предоставлена третьим лицам для проведения сборов по воздушно-десантной подготовке, беспарашютному десантированию и эвакуации в рамках заключенных государственных контрактов.
20:44:17 18-12-2025
Эт ж сколько там можно коттеджных поселков поставить! Территория то огромная. У кого-то руки чешутся освоить.
20:51:14 18-12-2025
Иваны, не помнящие родства, попродовали всю землю
Чтоб им пусто было
00:19:29 19-12-2025
Гость (20:51:14 18-12-2025) Иваны, не помнящие родства, попродовали всю землюЧтоб и... там отличное место для постройки даже городских высоток, зачем и кому этот аэродром сдался?? на корытах летать и развлекать парашютисток? глупость. отдайте ПОД ЗАСТРОЙКУ
11:21:05 19-12-2025
Гость (10:43:14 19-12-2025) В Курской области те кто воровал деньги на строительстве обо...
Полгорода вонючий (от угля) частный сектор. Может быть лучше его застраивать?
21:23:51 18-12-2025
этот аэродром был построен в 80-е годы прошлого столетия...Строительство запланированное с выполнением всех норм и правил.Аэродром нужен для выполнения многих задач.Как и каким образом рядом возник этот населенный пункт-совсем непонятно.Кто как на каком основании разрешил это строительство если было понятно что эти домики находятся на линии взлета-посадки?Убрать эти домики оттуда!
21:58:43 18-12-2025
"суд частично удовлетворил ходатайство клуба: ему разрешили использовать аэродром, но запрет на выполнение полетов остался в силе."-------- Очебупелить можно... Какой это аэродром если по нему самолеты не бегают? Судью на мыло?
22:15:20 18-12-2025
Вот такие судьи-местные князьки и создают эффект долиной-кудельман.
01:03:25 19-12-2025
Есть небольшая аналогия с этим аэропортом. У соседа - пенсионера сломался телевизор. И как- то на каникулы(или выходные) приехали дети с внуками.Ребетня спрашивает:
- Деда, а можно мы телевизор посмотрим?
-Конечно, смотрите! Только не включайте.
09:09:55 19-12-2025
Запрет использования аэродрома это же прямая диверси против обороноспособности России. Бьют по будущим военным летчикам. Кому это выгодно?
09:40:13 19-12-2025
Гость (09:09:55 19-12-2025) Запрет использования аэродрома это же прямая диверси против ... Рассмешили тут щас весь отдел… ну вы откуда это берете ? Город растет и это неизбежно. А уж военные летчики вообще НЕ ВАША забота. Это не так делается.
Интерес представляет другие населённые пункты с другими учебными заведениями несколько иной направленности чем Барнаул и край вообще.. Если тут сохраняли лётное училище то ещё этот ваш выпад мог бы иметь какой-то смысл небольшой
09:21:35 19-12-2025
Точно такая же, как и регистрация квадрокоптеров и запрет на запуск без всякой бюрократической волокиты. Что напрочь убило это направление. Как раз перед СВО, когда было ясно, что основа в будущей войне, это как раз беспилотники. Теперь ищут и готовят специалистов. =)
09:38:12 19-12-2025
Как жаль, что придётся снести бульдозерами все коттеджные посёлки вокруг аэродрома. Люди что не видели что покупают дома на взлётной полосе?
10:30:36 19-12-2025
Вряд ли снесут.
10:43:14 19-12-2025
В Курской области те кто воровал деньги на строительстве оборонительных сооружений уже сидят или под следствием. Ждем посадок людей запретивших полеты и действующих в интересах враждебных государств.
23:34:47 19-12-2025
Снести бульдозерами все эти котэджи! Аэропорту быть!