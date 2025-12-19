НОВОСТИПолитика

Во сколько начнется прямая линия с Владимиром Путиным и где ее можно посмотреть?

19 декабря 2025 года президент России ответит на вопросы журналистов и жителей из разных уголков страны

19 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Ежегодная программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится в декабре 2025-го и объединит прямую линию российского лидера с пресс-конференцией. Глава государства будет общаться с народом в прямом эфире.

О том, во сколько начнется прямая линия с президентом РФ, где ее смотреть и как можно задать свой вопрос, – в материале amic.ru.

1

Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным?

В пятницу, 19 декабря, президент России проведет прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией. Это значит, что глава государства не только ответит на вопросы, которые прислали ему россияне, но и пообщается с представителями СМИ.
2

Во сколько Владимир Путин начнет общаться с народом?

С 12:00 по московскому времени российский лидер будет в прямом эфире отвечать на вопросы граждан.
3

Где смотреть "Итоги года с Владимиром Путиным"?

Общение президента с народом будут транслировать все федеральные телеканалы и радиостанции.
4

Сколько продлится прямая линия с Владимиром Путиным?

Судя по программам передач, федеральные телеканалы заложили под прямую линию три часа – с 12:00 до 15:00 по московскому времени. Но в предыдущие годы президент общался с народом около четырех часов.
5

А вопросы президенту России еще принимают?

Да. Спросить президента о чем-либо можно даже по ходу прямой линии. Обрабатывать обращения будут вплоть до ее завершения.
6

Как задать Владимиру Путину свой вопрос?

Президенту России можно задать вопрос через официальный сайт moskva-putinu.ru. Там можно скачать и специальное мобильное приложение – через него тоже принимают вопросы.

Кроме того, работают официальные телефоны прямой линии. Можно отправить SMS или MMS-сообщение по номеру 0-40-40 или позвонить по номеру 8-800-200-40-40.

Видеовопросы можно отправить в официальных группах прямой линии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также в чат-боте в мессенджере Max.

7

Была ли прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году?

"Итоги года с Владимиром Путиным" проходят ежегодно, и в 2024-м президент России тоже отвечал на вопросы журналистов и жителей страны. Глава государства успел высказаться о ситуации в зоне СВО, ракете "Орешник", экологической катастрофе, демографии, льготной ипотеке и даже замедлении YouTube. Как это было, читайте в нашем материале: "Перестал смеяться". Что сказал президент России Владимир Путин на прямой линии?"
Владимир Путин на прямой линии / Фото: kremlin.ru

"Перестал смеяться". Что сказал президент России Владимир Путин на прямой линии?

Путин 19 декабря ответил на вопросы журналистов и жителей, прямая линия длилась более четырех с половиной часов
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:18:42 19-12-2025

Можно целых три часа пожить в стране, которая является передовой державой во всех отраслях. А уровень жизни недостижим для всего остального мира

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

09:09:34 19-12-2025

Можно же в заголовке статьи просто написать несколько цифр...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:50:22 19-12-2025

знать надо.
обязательно посмотрю.
и всем советую.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:02 19-12-2025

Musik (09:50:22 19-12-2025) знать надо.обязательно посмотрю.и всем советую....
Включите любую запись выступления Хрущева, абсолютно всё то же самое. Только слово "коммунистический" нужно поменять на "традиционный"

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:14 19-12-2025

Федеральные телеканалы заложили под прямую линию три часа – с 12:00 до 15:00 по московскому времени.
Что то слишком рано анонсировали выход телепередачи "В гостях у сказки"

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:23 19-12-2025

Интересно, что такого произошло, что в этот раз перенесли мероприятие на пятницу. Четверг - это ж сакральный день для верховного. Единственное объяснение прилет инопланетян который ожидается сегодня. Вот чтоб два раза не обращаться и совместили

  4 Нравится
Ответить
