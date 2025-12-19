Во сколько начнется прямая линия с Владимиром Путиным и где ее можно посмотреть?
19 декабря 2025 года президент России ответит на вопросы журналистов и жителей из разных уголков страны
19 декабря 2025, 08:15, ИА Амител
Ежегодная программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится в декабре 2025-го и объединит прямую линию российского лидера с пресс-конференцией. Глава государства будет общаться с народом в прямом эфире.
О том, во сколько начнется прямая линия с президентом РФ, где ее смотреть и как можно задать свой вопрос, – в материале amic.ru.
Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным?
Во сколько Владимир Путин начнет общаться с народом?
Где смотреть "Итоги года с Владимиром Путиным"?
Сколько продлится прямая линия с Владимиром Путиным?
А вопросы президенту России еще принимают?
Как задать Владимиру Путину свой вопрос?
Президенту России можно задать вопрос через официальный сайт moskva-putinu.ru. Там можно скачать и специальное мобильное приложение – через него тоже принимают вопросы.
Кроме того, работают официальные телефоны прямой линии. Можно отправить SMS или MMS-сообщение по номеру 0-40-40 или позвонить по номеру 8-800-200-40-40.
Видеовопросы можно отправить в официальных группах прямой линии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также в чат-боте в мессенджере Max.
08:18:42 19-12-2025
Можно целых три часа пожить в стране, которая является передовой державой во всех отраслях. А уровень жизни недостижим для всего остального мира
09:09:34 19-12-2025
Можно же в заголовке статьи просто написать несколько цифр...
09:50:22 19-12-2025
знать надо.
обязательно посмотрю.
и всем советую.
11:00:02 19-12-2025
Musik (09:50:22 19-12-2025) знать надо.обязательно посмотрю.и всем советую....
Включите любую запись выступления Хрущева, абсолютно всё то же самое. Только слово "коммунистический" нужно поменять на "традиционный"
09:56:14 19-12-2025
Федеральные телеканалы заложили под прямую линию три часа – с 12:00 до 15:00 по московскому времени.
Что то слишком рано анонсировали выход телепередачи "В гостях у сказки"
10:16:23 19-12-2025
Интересно, что такого произошло, что в этот раз перенесли мероприятие на пятницу. Четверг - это ж сакральный день для верховного. Единственное объяснение прилет инопланетян который ожидается сегодня. Вот чтоб два раза не обращаться и совместили