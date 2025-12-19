Во сколько начнется прямая линия с Владимиром Путиным и где ее можно посмотреть?

19 декабря 2025 года президент России ответит на вопросы журналистов и жителей из разных уголков страны

19 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Ежегодная программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится в декабре 2025-го и объединит прямую линию российского лидера с пресс-конференцией. Глава государства будет общаться с народом в прямом эфире.

О том, во сколько начнется прямая линия с президентом РФ, где ее смотреть и как можно задать свой вопрос, – в материале amic.ru.

1 Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным? В пятницу, 19 декабря, президент России проведет прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией. Это значит, что глава государства не только ответит на вопросы, которые прислали ему россияне, но и пообщается с представителями СМИ.

2 Во сколько Владимир Путин начнет общаться с народом? С 12:00 по московскому времени российский лидер будет в прямом эфире отвечать на вопросы граждан.

3 Где смотреть "Итоги года с Владимиром Путиным"? Общение президента с народом будут транслировать все федеральные телеканалы и радиостанции.

4 Сколько продлится прямая линия с Владимиром Путиным? Судя по программам передач, федеральные телеканалы заложили под прямую линию три часа – с 12:00 до 15:00 по московскому времени. Но в предыдущие годы президент общался с народом около четырех часов.

5 А вопросы президенту России еще принимают? Да. Спросить президента о чем-либо можно даже по ходу прямой линии. Обрабатывать обращения будут вплоть до ее завершения.

6 Как задать Владимиру Путину свой вопрос? Президенту России можно задать вопрос через официальный сайт moskva-putinu.ru. Там можно скачать и специальное мобильное приложение – через него тоже принимают вопросы. Кроме того, работают официальные телефоны прямой линии. Можно отправить SMS или MMS-сообщение по номеру 0-40-40 или позвонить по номеру 8-800-200-40-40. Видеовопросы можно отправить в официальных группах прямой линии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также в чат-боте в мессенджере Max.