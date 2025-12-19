Сайты, продающие табак онлайн, будут блокировать

Работать новый закон будет по принципу блокировки ресурсов, продающих алкоголь

19 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Вейп / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Интернет-страницы, осуществляющие онлайн-торговлю табачными изделиями, включая сигареты, вейпы и кальяны, могут быть заблокированы в досудебном порядке. Такой закон был принят Госдумой в финальном чтении.

В соответствии с законодательством, данные ресурсы будут включены в реестр информации, подлежащей блокировке. На владельцев сайтов возлагается ответственность за предотвращение размещения подобных предложений на их ресурсах.

В случае утверждения закона президентом, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года. Подобная практика уже используется в целях борьбы с нелегальной онлайн-реализацией алкогольной продукции.