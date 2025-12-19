Прокатиться на нем можно будет в этот же день, а 20 декабря состоится праздничное открытие

19 декабря 2025, 11:20, ИА Амител

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru

В пятницу, 19 декабря, в парке "Арлекино" уже можно будет прокатиться на 57-метровом колесе обозрения, а на следующий день состоится торжественное открытие этого аттракциона, сообщается на официальной странице парка во "ВКонтакте".

Первый запуск для посетителей запланирован с 12:00 до 21:00. Стоимость билета в будние дни составит 350 рублей, а в выходные и праздничные – 400 рублей. Для детей от 3 до 11 лет, а также для льготных категорий граждан (пенсионеров по возрасту, инвалидов I и II групп, многодетных семей, именинников в день рождения и организованных групп от 15 человек) установлена цена в 300 рублей. Дети до трех лет смогут прокатиться бесплатно.

Важное условие: дети и подростки в возрасте до 16 лет допускаются на аттракцион только в сопровождении взрослых старше 18 лет.

«Оплата на колесе принимается по карте парка и билетам. Купить карту и билеты можно в автокассе рядом с колесом обозрения либо в кассе проката. Карту парка можно пополнять онлайн», – отметили в администрации общественного пространства.

Торжественное открытие запланировано на субботу, 20 декабря, начало в 13:00. Гостей ждут подарки, игры, катание на коньках с тренером, дискотека на льду, конкурсы, розыгрыши и бесплатный чай. Также можно будет прокатиться на собачьих упряжках "хаски из Ласки" и узнать, как помочь приюту.

«Колесо обозрения "Солнце Барнаула" состоит из 24 кабинок с подогревом и кондиционером, столиками и великолепным обзором на весь город», – говорится в сообщении в соцсети.

Отмечается, что колесо приостанавливает работу при усилении ветра, похолодании ниже -20 градусов и обильном снегопаде.

Напомним, масштабный аттракцион устанавливали этой осенью. Он может стать новой достопримечательностью города, ведь это самое крупное колесо обозрения в Барнауле. Высота другого – 26 метров.