В барнаульском парке "Арлекино" 19 декабря откроется 57-метровое колесо обозрения
Прокатиться на нем можно будет в этот же день, а 20 декабря состоится праздничное открытие
19 декабря 2025, 11:20, ИА Амител
В пятницу, 19 декабря, в парке "Арлекино" уже можно будет прокатиться на 57-метровом колесе обозрения, а на следующий день состоится торжественное открытие этого аттракциона, сообщается на официальной странице парка во "ВКонтакте".
Первый запуск для посетителей запланирован с 12:00 до 21:00. Стоимость билета в будние дни составит 350 рублей, а в выходные и праздничные – 400 рублей. Для детей от 3 до 11 лет, а также для льготных категорий граждан (пенсионеров по возрасту, инвалидов I и II групп, многодетных семей, именинников в день рождения и организованных групп от 15 человек) установлена цена в 300 рублей. Дети до трех лет смогут прокатиться бесплатно.
Важное условие: дети и подростки в возрасте до 16 лет допускаются на аттракцион только в сопровождении взрослых старше 18 лет.
«Оплата на колесе принимается по карте парка и билетам. Купить карту и билеты можно в автокассе рядом с колесом обозрения либо в кассе проката. Карту парка можно пополнять онлайн», – отметили в администрации общественного пространства.
Торжественное открытие запланировано на субботу, 20 декабря, начало в 13:00. Гостей ждут подарки, игры, катание на коньках с тренером, дискотека на льду, конкурсы, розыгрыши и бесплатный чай. Также можно будет прокатиться на собачьих упряжках "хаски из Ласки" и узнать, как помочь приюту.
«Колесо обозрения "Солнце Барнаула" состоит из 24 кабинок с подогревом и кондиционером, столиками и великолепным обзором на весь город», – говорится в сообщении в соцсети.
Отмечается, что колесо приостанавливает работу при усилении ветра, похолодании ниже -20 градусов и обильном снегопаде.
Напомним, масштабный аттракцион устанавливали этой осенью. Он может стать новой достопримечательностью города, ведь это самое крупное колесо обозрения в Барнауле. Высота другого – 26 метров.
11:39:54 19-12-2025
а тестирующая группа уже обкатала? или мешки с песком крутили?
11:41:52 19-12-2025
я давно не был в городе !!!
Помню было колесо "ОборЗения" на Сахарова...
Его убрали ?
12:30:51 19-12-2025
Шинник (11:41:52 19-12-2025) я давно не был в городе !!!Помню было колесо "ОборЗения"... Убрали.
И ЦУМ тоже убрали. И речной вокзал тоже. И Евдокимова.
И прямые выборы тоже убрали. Теперь назначают.
13:03:57 19-12-2025
Гость (12:30:51 19-12-2025) Убрали.И ЦУМ тоже убрали. И речной вокзал тоже. И Евдоки... вы ему хоть дозированно все рассказывайте))) а то так инфаркт бахнет
18:03:48 19-12-2025
Гость (13:03:57 19-12-2025) вы ему хоть дозированно все рассказывайте))) а то так инфарк... Ага, и про пожар на шинном тоже дозированно. А то на Суворова пациента удар хватит.
14:09:05 19-12-2025
Вот это действительно КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ, а не убогое зрелище, которое было на Речном
16:28:07 19-12-2025
Гость (14:09:05 19-12-2025) Вот это действительно КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ, а не убогое зрелище,... Ржавое только и выглядит прямо сильно б/у.