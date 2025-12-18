НОВОСТИПолитика

В Госдуме сравнили играющих в "Тайного Санту" с дикими обезьянами

От западного тренда призвали отказаться

18 декабря 2025, 21:05, ИА Амител

Женщинам дарят подарки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Женщинам дарят подарки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, выразил свою негативную позицию относительно игры в "Тайного Санту". Своими соображениями на этот счет он поделился в интервью с радио "Говорит Москва".

По его мнению, эта западная традиция получила распространение среди тех, кто сравнительно недавно стал жителем мегаполиса.

«Следует осознавать, что, участвуя в игре и используя название "Тайный Санта", ты превращаешься в явную обезьяну, примата, бездумно повторяющего западные тренды лишь потому, что это в тренде. Как можно предавать богатую русскую культуру, нашего Деда Мороза, созданного великими русскими авторами, ради какого-то Санты из голливудских кинолент», – заявил Милонов.

Депутат подчеркнул, что ни он сам, ни его дети не участвуют в "Тайном Санте", предпочитая вместо этого писать письма Деду Морозу.

Политика Новый год

Комментарии 11

Avatar Picture
Musik

21:15:24 18-12-2025

А я уж чуть не заскучал - где., думаю, этот как его там...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:40 19-12-2025

Musik (21:15:24 18-12-2025) А я уж чуть не заскучал - где., думаю, этот как его там... ... подпишусь :)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:17:08 19-12-2025

многие ШКОЛЫ это одобряют и продвигают!! вы про что вообще. даже в садиках играют

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:34 19-12-2025

Гость (00:17:08 19-12-2025) многие ШКОЛЫ это одобряют и продвигают!! вы про что вообще. ...
И в чем проблема? Кто-то из ваших детей пострадал, финансово разорен, ударился в западные ценности и экстремизм, презирая чебурашку и деда мороза?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:56 19-12-2025

куда жаловаться и чьи подписи собирать, если меня оскорбляет чужой идиотизм, за пол миллиона в месяц?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:20 19-12-2025

Гость (07:49:56 19-12-2025) куда жаловаться и чьи подписи собирать, если меня оскорбляет...
В спортлото 6 из 36

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:50:56 19-12-2025

то есть навязчивый пиар на "Елке желаний" его не смущает? Из каждого утюга. Вот где бы тайный Санта, дед Мороз и так далее как раз были бы уместны: подарил и помалкивай

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:29:48 19-12-2025

Дебилы! ( Я не о тех кто тайный Санта)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:28 19-12-2025

У нас в конторе играют в тайного Деда Мороза и это никак не связано с тем что кто-то приехал в город и вдет себя как обезьяна, это вообще бред полный. И так то прикольная тема, интригу некоторую создает. Нельзя тупо все запрещать, надо ко всему подходить вдумчиво, есть много заимствованных очень положительных тем.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:56 19-12-2025

Милонов прав, обезьян - в обезьянник.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:38 19-12-2025

Гость (12:55:56 19-12-2025) Милонов прав, обезьян - в обезьянник.... главное не выйти на самого себя

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров