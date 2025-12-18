В Госдуме сравнили играющих в "Тайного Санту" с дикими обезьянами

От западного тренда призвали отказаться

18 декабря 2025, 21:05, ИА Амител

Женщинам дарят подарки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, выразил свою негативную позицию относительно игры в "Тайного Санту". Своими соображениями на этот счет он поделился в интервью с радио "Говорит Москва".

По его мнению, эта западная традиция получила распространение среди тех, кто сравнительно недавно стал жителем мегаполиса.

«Следует осознавать, что, участвуя в игре и используя название "Тайный Санта", ты превращаешься в явную обезьяну, примата, бездумно повторяющего западные тренды лишь потому, что это в тренде. Как можно предавать богатую русскую культуру, нашего Деда Мороза, созданного великими русскими авторами, ради какого-то Санты из голливудских кинолент», – заявил Милонов.

Депутат подчеркнул, что ни он сам, ни его дети не участвуют в "Тайном Санте", предпочитая вместо этого писать письма Деду Морозу.