В Госдуме сравнили играющих в "Тайного Санту" с дикими обезьянами
От западного тренда призвали отказаться
18 декабря 2025, 21:05, ИА Амител
Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, выразил свою негативную позицию относительно игры в "Тайного Санту". Своими соображениями на этот счет он поделился в интервью с радио "Говорит Москва".
По его мнению, эта западная традиция получила распространение среди тех, кто сравнительно недавно стал жителем мегаполиса.
«Следует осознавать, что, участвуя в игре и используя название "Тайный Санта", ты превращаешься в явную обезьяну, примата, бездумно повторяющего западные тренды лишь потому, что это в тренде. Как можно предавать богатую русскую культуру, нашего Деда Мороза, созданного великими русскими авторами, ради какого-то Санты из голливудских кинолент», – заявил Милонов.
Депутат подчеркнул, что ни он сам, ни его дети не участвуют в "Тайном Санте", предпочитая вместо этого писать письма Деду Морозу.
21:15:24 18-12-2025
А я уж чуть не заскучал - где., думаю, этот как его там...
12:49:40 19-12-2025
Musik (21:15:24 18-12-2025) А я уж чуть не заскучал - где., думаю, этот как его там... ... подпишусь :)
00:17:08 19-12-2025
многие ШКОЛЫ это одобряют и продвигают!! вы про что вообще. даже в садиках играют
11:05:34 19-12-2025
Гость (00:17:08 19-12-2025) многие ШКОЛЫ это одобряют и продвигают!! вы про что вообще. ...
И в чем проблема? Кто-то из ваших детей пострадал, финансово разорен, ударился в западные ценности и экстремизм, презирая чебурашку и деда мороза?
07:49:56 19-12-2025
куда жаловаться и чьи подписи собирать, если меня оскорбляет чужой идиотизм, за пол миллиона в месяц?
09:50:20 19-12-2025
Гость (07:49:56 19-12-2025) куда жаловаться и чьи подписи собирать, если меня оскорбляет...
В спортлото 6 из 36
07:50:56 19-12-2025
то есть навязчивый пиар на "Елке желаний" его не смущает? Из каждого утюга. Вот где бы тайный Санта, дед Мороз и так далее как раз были бы уместны: подарил и помалкивай
08:29:48 19-12-2025
Дебилы! ( Я не о тех кто тайный Санта)
09:01:28 19-12-2025
У нас в конторе играют в тайного Деда Мороза и это никак не связано с тем что кто-то приехал в город и вдет себя как обезьяна, это вообще бред полный. И так то прикольная тема, интригу некоторую создает. Нельзя тупо все запрещать, надо ко всему подходить вдумчиво, есть много заимствованных очень положительных тем.
12:55:56 19-12-2025
Милонов прав, обезьян - в обезьянник.
14:40:38 19-12-2025
Гость (12:55:56 19-12-2025) Милонов прав, обезьян - в обезьянник.... главное не выйти на самого себя