В России приняли закон по самозапрету на азартные игры
Установить таковой теперь сможет любой россиянин
18 декабря 2025, 22:35, ИА Амител
Государственная Дума утвердила во втором и окончательном чтении законопроект, предусматривающий возможность добровольного отказа от участия в азартных играх. Согласно информации РИА Новости, в силу новые нормы вступят с 1 сентября следующего года.
Физические лица получат право обратиться к единому регулятору рынка азартных игр с просьбой включить их в список граждан, которым запрещено делать ставки в букмекерских компаниях, на тотализаторах, в казино и игровых клубах. Период самоограничения составит не менее одного года и не предусматривает преждевременной отмены.
По мнению депутатов, данный закон даст возможность гражданам управлять своим увлечением азартными играми и уменьшит вероятность развития игровой зависимости.
08:05:09 19-12-2025
Хочется самозапрет на продажу алкоголя.
13:55:55 19-12-2025
Гость (08:05:09 19-12-2025) Хочется самозапрет на продажу алкоголя.... Так не продавай. Делов то.
12:33:39 19-12-2025
Абзац