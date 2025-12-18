В России приняли закон по самозапрету на азартные игры

Установить таковой теперь сможет любой россиянин

18 декабря 2025, 22:35, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Государственная Дума утвердила во втором и окончательном чтении законопроект, предусматривающий возможность добровольного отказа от участия в азартных играх. Согласно информации РИА Новости, в силу новые нормы вступят с 1 сентября следующего года.

Физические лица получат право обратиться к единому регулятору рынка азартных игр с просьбой включить их в список граждан, которым запрещено делать ставки в букмекерских компаниях, на тотализаторах, в казино и игровых клубах. Период самоограничения составит не менее одного года и не предусматривает преждевременной отмены.

По мнению депутатов, данный закон даст возможность гражданам управлять своим увлечением азартными играми и уменьшит вероятность развития игровой зависимости.