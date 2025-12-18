В России сократилось число "экстремальных трудоголиков"
Работающих более 40 часов в неделю стало на 13% меньше
18 декабря 2025, ИА Амител
Работа после новогодних праздников / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский" / amic.ru
В России зафиксировано сокращение числа граждан, занятых более 40 часов в неделю, сообщает РБК. Согласно данным Росстата, количество таких работников уменьшилось на 13%, достигнув отметки примерно в два с половиной миллиона человек.
Особое внимание уделяется уменьшению группы сотрудников, работающих свыше 50 часов в неделю, так называемых экстремальных трудоголиков.
Их численность в настоящее время составляет 546 тысяч, что является самым низким значением с 2016 года. Аналитики полагают, что это обусловлено оптимизацией рабочих процессов и возрастающим стремлением россиян к балансу между работой и личной жизнью.
00:08:32 19-12-2025
Я в попытке спасти бизнес стал работать больше, около 100 часов в неделю
05:58:55 19-12-2025
Вымерли??? 3
09:35:35 19-12-2025
А мне нравилось работать в советские времена на оборону государства.Я часто оставался работать поле официального рабочего времени на час-полтора. Мне было очень интересно. И даже в постсоветское время с удовольствием работал.У нас было изумительно интересное предприятие!
11:02:51 19-12-2025
Горожанин. (09:35:35 19-12-2025) А мне нравилось работать в советские времена на оборону госу...
И сколько сейчас ваша пенсия?
15:25:45 19-12-2025
Гость (11:02:51 19-12-2025) И сколько сейчас ваша пенсия?... Я не толстосум , не чиновник и не депутат , чтоб отчитываться о своей пенсии. ПЕнсии хватает поддерживать жизнь, правда, нет возможности махнуть на недельку- другую в США или Китай.Конечно, так никак не получается, , как я один раз видел в Китае на пл.Тяньаньмынь в Пекине .В командировке были, китайцы повели нас в Мавзолей МАО, почтить память "кормчего" - их великого вождя... Подъезжает автобус с американскими флагами. Открывается дверь. Выходит старье американцев. Кто с палочками, кто кого-то поддерживает под руку. Но особенно поразило, что откидывается задняя дверь автобуса и по ней выезжают на колясках двое или трое(уже не помню точно , в 1989 году это было,т.е. еще при СССР) американцев и пристраиваются к остальным послушать какую-то лекцию. Мыв обалдели. Даже трудно представить было, что наши сегодняшние пенсионеры могли такое. Кто-то по 100-150 тыс.,пишут, получают пенсии, но таких в моем окружении не было и нет..Кто-то 40-50, на которые даже в Китай не съездишь.
10:33:34 19-12-2025
Все врачи стационаров на пенсию враз пошли???