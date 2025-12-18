В России сократилось число "экстремальных трудоголиков"

Работающих более 40 часов в неделю стало на 13% меньше

18 декабря 2025, 23:05, ИА Амител

Работа после новогодних праздников / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский" / amic.ru

В России зафиксировано сокращение числа граждан, занятых более 40 часов в неделю, сообщает РБК. Согласно данным Росстата, количество таких работников уменьшилось на 13%, достигнув отметки примерно в два с половиной миллиона человек.

Особое внимание уделяется уменьшению группы сотрудников, работающих свыше 50 часов в неделю, так называемых экстремальных трудоголиков.

Их численность в настоящее время составляет 546 тысяч, что является самым низким значением с 2016 года. Аналитики полагают, что это обусловлено оптимизацией рабочих процессов и возрастающим стремлением россиян к балансу между работой и личной жизнью.