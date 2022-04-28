Для долгой дороги и не только: что необходимо взять с собой для комфортного путешествия

Для многих жителей России наступает сезон поездок на дальние расстояния — не за горами майские праздники и пора летних отпусков. Опытные водители рассказали, что необходимо иметь в машине, а в чём можно рассчитывать на «помощь друга».

От грузоперевозок до такси

Сергей Тарасов долгое время занимался грузоперевозками внутри страны. Сейчас таксует. Говорит, когда-то надо было при себе иметь и антифриз, и тормозную жидкость.

«Сейчас даже в дальнем путешествии без этого можно обойтись. Всё есть на заправках. Можно приобрести что угодно — от ароматизатора до канистры. Хотя, пожалуй, небольшой запас тормозной жидкости в багажнике всё же не будет лишним», — отметил Сергей.

Многие водители стараются пользоваться одной сетью автозаправочных станций — так они становятся участниками программы лояльности, а это — скидки, подарки, бонусы. Некоторые АЗС предлагают ещё ряд удобств.

«На станциях „Газпромнефть“ широкий спектр услуг и товаров. Например, подкачка шин — и это бесплатно. Всегда можно купить стеклоомывающую жидкость в канистрах. А на ряде их станций в стране, например, в Москве, Ярославле, Екатеринбурге, можно залить „омывайку“ в бачок прямо из специального аппарата. Очень удобно в межсезонье, когда температура быстро меняется и целая канистра не нужна. Знаю об этом, так как сам не раз пользовался в командировках», — отмечает Сергей Тарасов.

Реквизит для кино

«Летом вместо стеклоомывателя можно воспользоваться просто водой. Столкнулась пару раз с тем, что на заправках некоторых сетей не разрешают набрать воды из-под крана. Потому при планировании поездки лучше заранее изучить маршрут на предмет доступного сервиса на заправочных станциях по пути. В мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», например, можно проложить маршрут через АЗС с интересующими услугами: такими как шкаф-вода. Он есть на многих станциях, и проблем с водой в дороге не возникнет. Да и вообще в кафе на станции можно просто присесть и отдохнуть, даже если ты ничего не приобрёл, в такой возможности тебе не откажут», — отметила Марина Захарова, водитель с 20-летним стажем.

Марина Захарова много лет работает в киноиндустрии и организует перевозку реквизита преимущественно для съёмок исторических фильмов.

«Одноразовые перчатки с собой всегда. Они нужны для работы и на заправке пригодятся. Когда сама заправляешься, лучше тоже надеть перчатки, чтобы потом случайно не испачкать реквизит. У меня машины в основном на дизельном топливе — запах, сами понимаете, так что перчатки очень кстати. Хотя на некоторых АЗС работают заправщики, они ещё стекла и зеркала вам всегда протрут», — поделилась она.

Также Марина считает, что АЗС — это не только место, где ты заправляешь автомобиль.

«Участвовала в акции „Газпромнефти“, в итоге смогла приобрести с хорошей скидкой массу полезных и стильных вещей — ремень, зонтик и водительские противобликовые очки. Они, кстати, в поездках на дальние расстояния буквально спасают, глаза устают намного меньше. А также обзавелась очками для тёмного времени суток. Их польза в том, что во время ночной поездки встречные фары не слепят», — рассказала реквизитор.

Марина поделилась, что как-то пила на заправке кофе с актёром Алексеем Кравченко. Подвозила актрису Анну Лутцеву. Дело было на съёмках сериала «Чингачгук», премьера которого проходит на канале НТВ.

Говорит, порадовалась тогда, что затарилась на заправке и влажными салфетками для автомобиля. Оказалось, актриса очень щепетильно относится к вопросам чистоты.

«А вот Владимир Епифанцев — исполнитель главной роли — не так прихотлив — бутылка воды в машине есть и отлично», — поделилась Марина. Удобно, что рядом с заправками часто бывают автомойки.

Машина на съёмках всегда должна быть чистой, ведь нередко её машины используют в кадре. Доехать от Петербурга до Старой Руссы, где идут съёмки, и сохранить машину чистой, по словам Марины, нереально. На выручку приходит АЗС, где есть возможность ополоснуть машину самостоятельно. Это занимает немного времени.

Кстати, о чистоте. Марина — многодетная мама, часто летом путешествующая с семьёй. По её словам, в машине для дальних путешествий всегда нужно иметь губку для обуви, пакетики на случай, если кого-то из детей укачает, влажные салфетки, в том числе для салона авто, — что и говорить, дети пачкать умеют, — а также воду, аптечку и запаску.

«Стараюсь всё взять из дома, но ничего не забыть не получается. Хорошо, что многие АЗС — это и магазин, и кафе. Всё необходимое там найти не проблема. И перекусить можно — дети любят быструю еду, которую предлагают на АЗС», — делится Марина.

В майские праздники семья запланировала поездку по Золотому кольцу России: в планах посмотреть Суздаль, Владимир, если получится, Ярославль.

Последнее не отдадут

Новичкам на дороге, особенно в дальнем пути, полезно знать, что помощь придёт всегда, однако нерадивому водителю своё последнее не отдадут.

«Если у автомобилиста нет запаски — это его оплошность. Нет, помочь всё равно нужно — взять на буксир, например, но мало кто отдаст своё запасное колесо. Ну, может быть, если осталось не больше 100 километров пути и с возвратом. Водитель, который сам только выехал, своё колесо не отдаст. И это нормально», — поделился опытом Сергей Тарасов.

Он также напоминает новичкам захватить с собой табличку с телефонным номером, чтобы положить при необходимости под лобовое стекло, памятку, что делать при ДТП, телефоны страховых компаний, пустые бланки европротокола. Не помешает светоотражающий жилет или любой светоотражатель на одежде для выхода из машины на трассе в темноте. А в боковой дверной карман водителю стоит положить салфетки для протирания боковых зеркал — и навести блеск можно будет не выходя из машины.

А вот «набор таксиста» должен вмещать в себя чуть более расширенный набор вспомогательных средств. С тех пор как ушёл в таксисты, говорит Сергей Тарасов, понял, что одних шнурков нужно иметь целый арсенал.

«Я имею в виду провода для зарядки телефонов. У всех ведь разные телефоны, а пассажиры, не поверите, через одного обращаются за зарядкой. И радуются как дети, когда под рукой находится подходящая».