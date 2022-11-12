Светофор временно отключили на Змеиногорском тракте в Барнауле

В Барнауле на пересечении Змеиногорского тракта и улицы Ляпидевского с 09:00 12 ноября временно отключили светофор.

Как сообщает мэрия, ограничение продлится до 13:00. Причина приостановки работы — плановый ремонт электросетей.

Напомним, на 12 ноября в Барнауле объявили штормпрогноз: усиление ветра со снегом. Так что ситуация на дороге в отсутствие рабочего светофора потребует предельной осторожности.