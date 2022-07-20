В Барнауле этим летом дважды перекроют движение по улице Эмилии Алексеевой

В Барнауле на улице Эмилии Алексеев дважды за лето перекроют движения в связи с ремонтом теплотрассы, сообщили в мэрии.

В первый раз ограничение на проезд введут около здания № 52б с 21:00 22 июля до 08:00 23 июля.

«В это время автобусы № 32, 35, 41, 51, 57, 76, 120 при движении в сторону Ленина поедут так: Эмилии Алексеевой — Глушкова — Петра Сухова — 40 лет Октября — Эмилии Алексеевой, далее по маршрутам. В обратном направлении общественный транспорт будет двигаться по-прежнему», — говорится в сообщении.

Во второй раз улицу Эмилии Алексеевой перекроют в районе дома № 38 с вечера 19 августа до утра 22-го.

«Автобусы № 32, 35, 41, 51, 57, 76, 120 на это время вновь изменят путь. При движении в сторону Ленина: Эмилии Алексеевой — 40 лет Октября — Петра Сухова — Тимуровская — Эмилии Алексеевой, далее по маршрутам; обратно — без изменений», — добавили в горадминистрации.

Водителей призывают быть внимательными на этих участках и по возможности заранее планировать свой маршрут.