В Белокурихе подрядчика заставили достроить полумиллиардную дорогу к туркомплексу

Речь идёт о дороге к горнолыжному комплексу на горе Глухариной

13 января 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае завершили строительство дороги в рамках национального проекта, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в Белокурихе создают туристический кластер «Белокуриха — Предгорье Алтая». В рамках проекта выполнялись работы по строительству дороги субкластер "Белокуриха-2" — горнолыжный комплекс на горе Глухариной стоимостью более 500 млн рублей.

"Было установлено, что подрядчиком работы в срок, установленный государственным контрактом, не выполнены, в связи с чем прокурором города в адрес руководителя подрядной организации внесено представление, что способствовало устранению нарушений", — рассказали в ведомстве.

На данный момент дорога введена в эксплуатацию, уточнили в прокуратуре.